Kings predĺžili o štyri roky zmluvu s hokejovým obrancom Walkerom

El Segundo 12. septembra (TASR) - Hokejový obranca Sean Walker predĺžil o štyri roky zmluvu s tímom NHL Los Angeles Kings. Kontrakt znie na 10,6 milióna dolárov. Po sezóne sa mal stať obmedzeným voľným hráčom.



Dvadsaťpäťročný Kanaďan odohral v profilige za Kings uplynulé dve sezóny. V 109 zápasoch strelil osem gólov a pridal 26 asistencií. Ofenzívny obranca a rýchly korčuliar žiaril v nižšej súťaži AHL, vďaka čomu si vyslúžil povolanie do NHL a v októbri 2018 si v najlepšej lige sveta odkrútil debut.



V 70 zápasoch tejto sezóny strelil päť gólov, mal 19 asistencií a bol druhým najproduktívnejším obrancom tímu po Drewovi Doughtym. Kings boli po nedokončenej základnej časti tretím najhorším tímom NHL a druhý rok za sebou nepostúpili do play off.