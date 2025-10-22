< sekcia Šport
Kings zapísali Kopitara na listinu zranených hráčov
Los Angeles 22. októbra (TASR) - Klub zámorskej NHL Los Angeles Kings zapísal kapitána tímu Anžeho Kopitara na listinu zranených hráčov. Slovinský hokejista chýba v zostave od 14. októbra pre zranenie nohy, ktoré utrpel po zásahu pukom.
Tridsaťosemročný center začal sezónu 2025/2026 asistenciami v každom z úvodných štyroch zápasov. Ešte pred jej začiatkom oznámil, že prebiehajúci ročník bude jeho posledný v kariére.
V nočnom zápase na ľade St. Louis (2:1 pp) absolvoval debut v drese Kings veterán Corey Perry, ktorého klub predtým stiahol z listiny zranených hráčov. Proti Blues začal svoju 21. sezónu v NHL. Jeho debut v drese „kráľov“ oddialilo zranenie kolena, ktoré utrpel v septembri ešte pred začiatkom tréningového kempu.
Kings ukončili víťazstvom na ľade St. Louis sériu štyroch prehier a zároveň ním začali päťzápasový trip po klziskách súperov.
Emotívny návrat Marchanda do Bostonu: „Som hrdý, že som bol súčasť Bruins“
Návrat hokejového útočníka Brada Marchanda na ľad Bostonu v nočnom zápase NHL sprevádzali silné emócie. Kanadský veterán sa pri pohľade na video s pamätnými okamihmi z uplynulých 16 rokov neubránil slzám.
Pre krídelníka Floridy to bol prvý návrat na bostonský ľad od výmeny k „panterom“ v minulej sezóne. Zakončil ju ziskom svojho druhého Stanleyho pohára, prvý vybojoval vo farbách Bostonu Bruins v roku 2011 po boku slovenského kapitána tímu Zdena Cháru. V histórii klubu, ktorý patrí do tzv. Original Six, sa zaradil na popredné priečky vo viacerých dôležitých štatistikách.
V nočnom zápase sa počas prvej reklamnej prestávky objavilo spomienkové video, ktoré diváci sprevádzali potleskom v stoji. Marchanda, ktorý je známy svojou provokatívnou hrou a patrí k mimoriadne neobľúbeným súperom, to dojalo. „Som vďačný za to, čo dnes Bruins spravili. Rovnako som vďačný aj fanúšikom,“ citoval Marchanda web nhl.com. „Keď som zbadal na obrazovke svoje deti, zasiahlo ma to. Spomienky, emócie. Vybavili sa mi všetky tie roky u Bruins a odrazu sa to všetko valilo na mňa. Stále cítim hrdosť, že som mohol byť súčasť tejto organizácie,“ dodal Marchand.
Fanúšikovia v TD Garden skandovali na jeho počesť „Marchy, Marchy“ a v hľadisku bolo vidieť viacero transparentov s odkazmi pre neho. Marchand nastúpil v drese Bostonu v 16 sezónach po tom, čo ho klub draftoval v roku 2006 zo 71. miesta. Od septembra 2023 pôsobil ako kapitán tímu, keď „céčko“ prevzal od ďalšej legendy klubu Patricea Bergerona.
Tridsaťsedemročný Marchand začal sezónu 2025/2026 v forme, keď v ôsmich zápasoch nazbieral osem bodov (3+5). Už iba 12 bodov mu chýba k dosiahnutiu méty 1000 bodov v základnej časti NHL. Popri mimoriadnych hokejových kvalitách je však známy aj množstvom provokácií a nešportových gest, za ktoré už dostal viacero dištancov a pokút. Nedávno mu NHL udelila pokutu päťtisíc dolárov po tom, čo obrancovi Buffala Rasmusovi Dahlinovi vzal prilbu a na trestnej lavici z nej odtrhol remienka a ďalšie časti. „Myslím si, že som sa dokázal ovládnuť. Mal som totiž chuť hodiť tú prilbu medzi fanúšikov. Za to by však asi prišiel ešte vyšší trest než pokuta,“ poznamenal Marchand.
Liga zrušila predolympijskú akciu, All Star exhibíciu presunula na rok 2027
Vedenie zámorskej hokejovej NHL zrušilo podujatie, ktoré malo v tejto sezóne nahradiť All Star exhibíciu. V domovskom stánku New Yorku Islanders sa vo februári 2026 mala uskutočniť akcia s účastníkmi zimných olympijských hier pred ich odletom do Milána.
UBS aréna sa mala pôvodne zhostiť All Star víkendu. Napokon sa však vedenie NHL rozhodlo pripraviť podujatie, na ktorom sa mali stretnúť hráči, tréneri a členovia realizačných tímov, aby spoločne odleteli na olympijský turnaj do Milána.
Podľa informácií agentúry AP a televízie ESPN sa All Star exhibícia uskutoční predbežne v domovskej hale New Yorku Islanders na začiatku februára 2027.
Crosby prekonal bodový súčet Lemieuxa: „Potreboval som o 500 zápasov viac“
Kanadský hokejový útočník Sidney Crosby z Pittsburghu získal v nočnom zápase NHL svoj 1695. bod v základnej časti a v celkovom súčte bodov (ZČ + play off) prekonal legendárneho Maria Lemieuxa. Súčasný kapitán „tučniakov“ sa posunul na siedme miesto v historickom bodovaní NHL na základe celkového počtu bodov.
Zároveň išlo aj o rekord v histórii organizácie Pittsburghu Penguins. Lemieux a aj Crosby v nej odohrali celé svoje kariéry, hoci v súvislosti s 38-ročným Crosbym sa špekuluje o možnom odchode do iného tímu. Skúsený center sa prezentoval gólom v zápase proti Vancouveru (5:1). Zároveň to bol jeho celkovo 700. presný zásah v NHL - 629 v základnej časti, 71 v play off.
V NHL doteraz odohral počas kariéry celkovo 1539 zápasov so ziskom 1896 bodov (700+1196). Lemieux získal 1895 bodov za 766 gólov a 1129 asistencií v 1022 zápasoch. „Potreboval som na to asi o 500 zápasov viac než Mario. Som tu už dlho a mal som šťastie, že som hral s niekoľkými skvelými hráčmi,“ poznamenal Crosby po míľniku. Práve Lemieux bol po drafte v roku 2005 mentor pre Crosbyho, ktorý potvrdil najvyššie očakávania. „Bolo úžasné mať pri sebe Maria a jeho rodinu, ktorí mi pomohli so všetkým, čo som potreboval. Neviem, či dokážem slovami vyjadriť, ako veľa to pre mňa znamenalo. Naozaj si to vážim,“ poznamenal Crosby podľa nhl.com. Pred ním sa na métu 700 gólov v súčte základnej časti a play off dostalo iba 16 hráčov v histórii NHL.
V zápase proti Vancouveru dosiahol míľnik aj Crosbyho spoluhráč Kris Letang. Skúsený obranca, ktorý takisto odohral celú kariéru vo farbách Pittsburghu, sa stal 20. zadákom v histórii NHL, ktorý nazbieral 600 asistencií.