Kings zvíťazili nad Arizonou v závere NHL Global Series v Austrálii

NHL - príprava (2023 NHL Global Series):



Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 3:2



Melbourne 24. septembra (TASR) - Hokejisti Los Angeles Kings zvíťazili v prípravnom zápase nad Arizonou Coyotes 3:2 a uzavreli historické turné NHL po Austrálii. V melbournskej Rod Laver Aréne vrátili súperovi prehru 3:5 z predošlého duelu NHL Global Series.Zámorská liga sa prípravnými duelmi v Austrálii snažila o rozšírenie svojej globálnej stopy. Dva zápasy prilákali vyše 26-tisíc fanúšikov, ktorí sledovali hokejové zápasy v hale známej z grandslamového tenisového turnaja Australian Open." uviedol útočník Adrian Kempe, ktorý gólom do prázdnej bránky v 60. minúte zvýšil na 3:1. Keďže Travis Dermott krátko na to znížil, práve Kempeho gól sa ukázal ako víťazný.Arizona zložila zo svojich hráčov dva tímy, pričom druhý odohral v zámorí dva prípravné duely so St. Louis Blues. V prvom z nich sa do streleckej listiny zapísal aj slovenský útočník Miloš Kelemen, ktorý presilovkovým gólom v 55. minúte skorigoval skóre na konečných 2:3.Turné v Melbourne predstavuje piaty ročník globálnej série NHL, počas ktorej sa zápasy konajú mimo Severnej Ameriky, no tentokrát prvýkrát mimo Európy.