Kinský má pracovné povolenie a je k dispozícii na duel s Liverpoolom

Londýn 6. januára (TASR) - Český futbalový brankár Antonín Kinský bude Tottenhamu Hotspur k dispozícii už v stredajšom prvom dueli semifinále anglického Ligového pohára proti FC Liverpool. Nová posila klubu získala v pondelok potrebné pracovné povolenie.



Dvadsaťjedenročný Kinský podpísal cez víkend s vedením účastníka Premier League zmluvu s platnosťou do roku 2031. Prestupová čiastka sa pohybuje okolo 20 miliónov eur. V pozícii brankárskej jednotky Spurs vstúpil do sezóny Guglielmo Vicario, no zlomil si členok a mimo hry bude minimálne do apríla. Jeho miesto zaujal Fraser Forster a jeho náhradník je Brandon Austin. Kinský môže v stredu debutovať v novom drese, keďže Forstera trápi choroba.