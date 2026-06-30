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Kinský podpísal s Tottenhamom novú zmluvu: Cítim dôveru klubu
Pražský rodák prestúpil ku „kohútom“ z českej Slavie Praha pred rokom a pol za 12,5 milióna libier, pripomenul portál sport.cz.
Autor TASR
Londýn 30. júna (TASR) - Český futbalový brankár Antonín Kinský podpísal novú viacročnú zmluvu s Tottenhamom Hotspur. Dvadsaťtriročný gólman by mal byť v tíme brankárskou jednotkou v prípade očakávaného odchodu Taliana Guglielma Vicaria. Chrbát mu bude kryť 37-ročný Slovák Martin Dúbravka, ktorý posilnil Spurs po vypadnutí Burnley z Premier League. Kinského podpis nového kontraktu oznámil klub na svojej oficiálnej stránke.
Pražský rodák prestúpil ku „kohútom“ z českej Slavie Praha pred rokom a pol za 12,5 milióna libier, pripomenul portál sport.cz. Vicario ho medzi tri žrde nepúšťal, no Taliana sužovali na konci uplynulej sezóny zranenia. Tréner Tottenhamu Roberto De Zerbi dal v boji o záchranu Kinskému šancu a ten prispel svojimi výkonmi k udržaniu sa v najvyššej anglickej súťaži. V siedmich tohtosezónnych ligových dueloch vychytal dve čisté kontá.
„Som veľmi šťastný, cítim dôveru klubu. Keď som sem pred 18 mesiacmi prestúpil, moje očakávania boli bojovať o svoje miesto v tíme a nosiť tento dres každý týždeň. Už teraz je to pekný príbeh a teším sa na to, čo ma čaká v nasledujúcich mesiacoch a rokoch,“ vyjadril sa Kinský pre klubový web.
Pražský rodák prestúpil ku „kohútom“ z českej Slavie Praha pred rokom a pol za 12,5 milióna libier, pripomenul portál sport.cz. Vicario ho medzi tri žrde nepúšťal, no Taliana sužovali na konci uplynulej sezóny zranenia. Tréner Tottenhamu Roberto De Zerbi dal v boji o záchranu Kinskému šancu a ten prispel svojimi výkonmi k udržaniu sa v najvyššej anglickej súťaži. V siedmich tohtosezónnych ligových dueloch vychytal dve čisté kontá.
„Som veľmi šťastný, cítim dôveru klubu. Keď som sem pred 18 mesiacmi prestúpil, moje očakávania boli bojovať o svoje miesto v tíme a nosiť tento dres každý týždeň. Už teraz je to pekný príbeh a teším sa na to, čo ma čaká v nasledujúcich mesiacoch a rokoch,“ vyjadril sa Kinský pre klubový web.