Kipyegonová bude v Paríži obhajovať zlato v behu na 1500 m

Nairobi 15. júna (TASR) - Kenská bežkyňa Faith Kipyegonová sa kvalifikovala na OH v Paríži v behu na 1500 m, na tejto trati už triumfovala na hrách v Tokiu a Riu de Janeiro. Keňanka si už predtým zabezpečila miestenku aj na 5000 m.



Dvojnásobná olympijská víťazka zabehla v domácej kvalifikácii na 1500 m čas 3:53,98 min. "Viem, že to nebude ľahké, ale urobím všetko pre to, aby som v Paríži dosiahla čo najlepší výsledok," uviedla Kipyegonová pre agentúru AFP.



Olympijský titul v behu na 1500 m žien sa podarilo doteraz obhájiť len 30-ročnej Kipyegonovej a Ruske Tatiane Kazankinovej. Vlani na MS v Budapešti sa Keňanka stala prvou atlétkou, ktorá získala zlaté double na 1500 m a 5000 m.