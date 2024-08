Kipyegonová po zlatom hetriku: Zapísala som sa do histórie

Paríž 11. augusta (TASR) - Kenská atlétka Faith Kipyegonová sa v sobotu stala prvou ženou, ktorá dokázala na OH triumfovať v behu na 1500 m trikrát za sebou. V parížskom finále navyše prekonala vlastný olympijský rekord výkonom 3:51,29 min.



"Takto sa tvorí história. Podarilo sa mi zapísať sa do histórie. Dokázala som to," tešila sa po triumfe Kipyegonová, ktorá je na tejto trati trojnásobná majsterka sveta i držiteľka svetového rekordu. Olympijskou šampiónkou sa predtým stala v Riu de Janeiru a potom i v Tokiu. "Je to pre mňa veľký, naozaj veľký úspech. Veľmi som chcela obhájiť zlato."



Vlani na MS v Budapešti získala titul aj na 5000 m, v Paríži na tejto trati dobehla druhá. Striebro jej však najskôr vzali po diskvalifikácii, keď sa v závere dostala do kolízie s Etiópčankou Gudaf Tsegayovou. Tá sa potom už nezapojila do boja o medaily. Napokon však uspela s odvolaním a na prebiehajúcich hrách si tak vybojovala dva cenné kovy. "Bol to pre mňa týždeň plný emócií. Po tom, čo sa dialo v súvislosti s behom na 5000 m, som nevedela, či zvládnem aj môj druhý štart. Vzalo mi to veľa energie, ale našťastie to dobre dopadlo," vyhlásila Keňanka.