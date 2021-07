Kipyegonová v Monaku zabehla štvrtý najlepší čas histórie na 1500 m

Diamantová liga v Monacu:



muži



100 m:

1. Ronnie Baker (USA) 9,91 s,

2. Akani Simbine (JAR) 9,98,

3. Lamont Marcell Jacobs (Tal.) 9,99



800 m:

1. Nijel Amos (Bots.) 1:42,91 min - svetový výkon roka,

2. Emmanuel Kipkurui Korir (Keňa) 1:43,04,

3. Marco Arop (Kanada) 1:43,26



1500 m:

1. Timothy Cheruiyot (Keňa) 3:28,28 min - svetový výkon roku,

2. Mohamed Katir (Šp.) 3:28,76,

3. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 3:29,25



400 m prek.:

1. Karsten Warholm (Nór.) 47,08 s,

2. Alison dos Santos (Braz.) 47,51,

3. Rasmus Mägi (Est.) 48,83



3000 m prek.:

1. Lamecha Girma (Et.) 8:07,75 min - svetový výkon roku,

2. Abraham Kibiwot (Keňa) 8:07,81,

3. Djilali Bedrani 8:11,17



diaľka:

1. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 824 cm,

2. Tejay Gayle (Jam.) 829,

3. Thobias Montler (Švéd.) 827



výška:

1. Michail Akimenko (Rus.) 232 cm,

2. Django Lovett (Kan.) 229,

3. Maxim Nedosekov (Biel.) 225



ženy



200 m:

1. Shaunae Millerová-Uibová (Bahamy) 22,23 s,

2. Marie-Josée Ts Louová (Pobr. Slon.) 22,25,

3. Shelly-Ann Fraserový-Pryceová (Jam.) 22,48



800 m:

1. Laura Muirová (V. Brit.) 1:56,73 min,

2. Jemma Reekieová (obe V. Brit.) 1:56,96,

3. Kate Graceová (USA) 1:57,20



1500 m:

1. Faith Kipyegonová (Keňa) 3:51,07 min - svetový výkon roku,

2. Sifan Hassanová (Hol.) 3:53,60,

3. Freweyni Nailuová (Et.) 3:56,28



3000 m prek.:

1. Hyvin Kiyengová (Keňa) 9:03,82 min,

2. Beatrice Chepkoechová (obe Keňa) 9:04,94,

3. Winfred Mutile Yaviová (Bahrajn) 9:05,45



trojskok:

1. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,75 m,

2. Yulimar Rojasová (Ven.) 15,12,

3. Patricia Mamonová (Portug.) 14,66



žrď:

1. Katie Nageotteová (USA) 490 cm,

2. Anželika Sidorovová (Rus.) 480,

3. Katerina Stefanidiová (Gréc.) 480



oštep:

1. Barbora Špotáková (ČR) 63,08 m,

2. Maria Andrejczyková (Poľ.) 63,63,

3. Christin Hussongová (Nem.) 61,65

Monaco 9. júla (TASR) - Kenská bežkyňa Faith Kipyegonová zabehla na piatkovom atletickom mítingu Diamantovej ligy v Monacu štvrtý najlepší čas histórie v behu na 1500 metrov. Časom 3:51,07 min zároveň o viac ako dve sekundy vylepšila vlastný národný rekord. V 21. storočí bežala rýchlejšie iba svetová rekordérka Genzebe Dibabová v júli 2015 taktiež v Monaku - 3:50,07. Keňanka na záverečnej stovke predbehla predbehla úradujúcu majsterku sveta Sifan Hassanovú z Holandska (3:53,60).Timothy Cheruiyot z Kene vylepšil svetový výkon roku na trati 1500 metrov na 3:28,28 min. V prvom behu sezóny pod 3:30 min predstihol v závere Španiela Mohameda Katira, ktorý časom 3:28,76 zlepšil národný rekord Fermina Cacha ešte z roku 1997. Úradujúci majster sveta na tisícpäťstovke Cheruiyot teraz môže iba dúfať, že ho národná federácia nominuje na OH do Tokia, pretože na domácom šampionáte neuspel a miestenku oficiálne zatiaľ nemá.Najlepší tohtoročný čas sveta prekonal aj Nigel Amos z Botswany na 800-metrovej trati. Strieborný medailista ešte z Londýna 2012, ktorý hlavne pre zranenia na ďalších vrcholných podujatiach neuspel, sa prezentoval výkonom 1:42,91 min.O veľké faux paux sa postaral rozhodca v behu na 3000 m prek. mužov, keď odzvonil posledné kolo o 400 metrov skôr ako mal. Doplatil na to hlavne Keňan Benjamin Kigen, ktorý finišoval na čele pretekov predčasne a nemohol potom súperom v záverečnom kole konkurovať. Zvíťazil Etiópčan Lamecha Girma, ktorý časom 8:07,75 prekonal svetový výkon roka.Karsten Warholm tentokrát na 400 m prek. neatakoval svetový rekord, dosiahol čas 47,08 s. Stovka mužov sa stala korisťou Ronnieho Bakera z USA výkonom 9,91 s.