Kipyegonová získala na 1500 m tretie zlato v sérii
Autor TASR,aktualizované
Tokio 16. septembra (TASR) - Kenská atlétka Faith Kipyegonová získala tretíkrát za sebou titul majsterky sveta v behu na 1500 m. V utorkovom finále v Tokiu zvíťazila presvedčivo časom 3:52,15 min. Svetová rekordérka v tejto disciplíne má celkovo na konte už štyri zlaté medaily z MS, triumfovala aj v Londýne 2017, Eugene 2022 a Budapešti 2023.
Kipyegonová rozšírila svoju mimoriadne bohatú zbierku najcennejších kovov z vrcholných podujatí, má aj tri tituly olympijskej šampiónky. Vo veku 31 rokov zlepšila svoje vlastné historické maximum práve tento rok, keď v Eugene zabehla 3:48,68.
Po striebro si dobehla Dorcus Ewoiová v osobnom rekorde 3:54,92, čisto kenskému pódiu zabránila Austrálčanka Jessica Hullová, ktorá časom 3:55,16 vybojovala bronz.
MS v Tokiu - finále:
Ženy
1500 m: 1. Faith Kipyegonová (Keňa) 3:52,15 min, 2. Dorcus Ewoiová (obe Keňa) 3:54,92, 3. Jessica Hullová (Austr.) 3:55,16, 4. Nelly Chepchirchirová (Keňa) 3:55,25, 5. Nikki Hiltzová (USA) 3:57,08, 6. Freweyni Hailuová (Et.) 3:57,33, 7. Klaudia Kazimierská (Poľ.) 3:57,95, 8. Sarah Madeleineová (Fr.) 3:58,09, 9. Marta Pérezová (Šp.) 3:58,54, 10. Sarah Healyová (Ír.) 3:59,14
