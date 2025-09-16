Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
< sekcia Šport

Kipyegonová získala na 1500 m tretie zlato v sérii

.
Keňanka Faith Kipyegonová prekročila cieľovú čiaru a vyhrala finále žien na 1 500 metrov na Majstrovstvách sveta v atletike v Tokiu v utorok 16. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Svetová rekordérka v tejto disciplíne má celkovo na konte už štyri zlaté medaily z MS, triumfovala aj v Londýne 2017, Eugene 2022 a Budapešti 2023.

Autor TASR
,aktualizované 
Tokio 16. septembra (TASR) - Kenská atlétka Faith Kipyegonová získala tretíkrát za sebou titul majsterky sveta v behu na 1500 m. V utorkovom finále v Tokiu zvíťazila presvedčivo časom 3:52,15 min. Svetová rekordérka v tejto disciplíne má celkovo na konte už štyri zlaté medaily z MS, triumfovala aj v Londýne 2017, Eugene 2022 a Budapešti 2023.

Kipyegonová rozšírila svoju mimoriadne bohatú zbierku najcennejších kovov z vrcholných podujatí, má aj tri tituly olympijskej šampiónky. Vo veku 31 rokov zlepšila svoje vlastné historické maximum práve tento rok, keď v Eugene zabehla 3:48,68.

Po striebro si dobehla Dorcus Ewoiová v osobnom rekorde 3:54,92, čisto kenskému pódiu zabránila Austrálčanka Jessica Hullová, ktorá časom 3:55,16 vybojovala bronz.



MS v Tokiu - finále:

Ženy

1500 m: 1. Faith Kipyegonová (Keňa) 3:52,15 min, 2. Dorcus Ewoiová (obe Keňa) 3:54,92, 3. Jessica Hullová (Austr.) 3:55,16, 4. Nelly Chepchirchirová (Keňa) 3:55,25, 5. Nikki Hiltzová (USA) 3:57,08, 6. Freweyni Hailuová (Et.) 3:57,33, 7. Klaudia Kazimierská (Poľ.) 3:57,95, 8. Sarah Madeleineová (Fr.) 3:58,09, 9. Marta Pérezová (Šp.) 3:58,54, 10. Sarah Healyová (Ír.) 3:59,14
.

Neprehliadnite

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

P. TOMÁNKOVÁ: Hlavným cieľom je momentálne olympiáda