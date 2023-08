Kipyegonová zvládla náročný dvojboj. Je to splnený sen, hovorí

Budapešť 27. augusta (TASR) - Kenská vytrvalkyňa Faith Kipyegonová umocnila na svetovom šampionáte v Budapešti svoj status jednej z najväčších osobností atletiky. Stala sa prvou ženou, ktorá získala na MS zlato na 1500 m i 5000 m, v oboch disciplínach pritom v prebiehajúcej sezóne vylepšila aj svetový rekord.



Dvadsaťdeväťročná Kipyegonová sa päťtisícke začala intenzívnejšie venovať iba tento rok, finálový beh bol iba jej šiestym v kariére. Všetky doterajšie úspechy dosiahla na 1500 m, na tejto trati dvakrát triumfovala na olympiáde a v Budapešti tretíkrát aj na MS. Na 5000 m mala silnú konkurenciu, ktorú tvorili etiópska obhajkyňa titulu a víťazka desaťtisícky Gudaf Tsegayová a Holanďanka Sifan Hassanová, ktorá vybojovala už na 1500 m bronz a o medailu na 10.000 m prišla iba vinou pádu na záverečných metroch. Kipyegonová však v pomalšom a takticky vedenom behu ukázala svoje skúsenosti a kvalitu a zvíťazila s prehľadom v čase 14:53,88 min o 23 stotín sekundy pred Hassanovou. "Neboli to jednoduché preteky. Lenže ja som si verila, lebo moja výkonnosť v sezóne bola konzistentná. Sústredila som sa na finiš a vyšlo to," popísala rozhodujúce momenty víťazného behu Keňanka podľa AFP.



S rovnakým plánom ako Keňanka prišiel už druhýkrát na MS aj Nór Jakob Ingebrigtsen, no náročný dvojboj rovnako ako pred rokom v Eugene nezvládol. To bolo isté už po pretekoch na 1500 m, na ktorých obsadil 2. miesto. "Trpezlivo som čakala, kým sa dostanem na úroveň, na ktorej dokážem prekonať svetový rekord a získať dve zlaté na šampionáte. O tomto som snívala celú sezónu a sen sa dnes stal realitou. Je to úžasné," tešila sa po pretekoch Kipyegonová, ktorej popularita a vplyv vychádza aj z faktu, že si dokáže držať vysokú výkonnosť, hoci má už za sebou aj materskú dovolenku. Jej manželom je bronzový z olympiády v Londýne na 800 m Timothy Kitum a od roku 2018 majú spolu dcéru Alyn.



Kipyegonová rozhodne nemieni poľaviť v ambíciách, pred sebou má budúcoročnú olympiádu v Paríži. "Dokázala som zo seba dostať maximum. Chcem však aj v budúcnosti posúvať svoje limity kam to len pôjde," sľúbila Keňanka.