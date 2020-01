Kirijenka kvôli problémom so srdcom ukončil kariéru

Paríž 30. januára (TASR) - Bieloruský cyklista Vasil Kirijenka ukončil kvôli problémom so srdcom kariéru.



"Je to pre mňa veľmi smutný deň, ale rozhodnutie, ktoré som prijal na základe rady lekárov, je správne," cituje slová 38-ročného jazdca tímu Ineos agentúra AFP.



Účastník dvadsiatich pretekov Grand Tour vyhral tri etapy na Gire d'Italia a jednu na Vuelte. V roku 2015 získal titul majstra sveta v časovke. "Pre Kiryho aj pre nás je to sklamanie. Je jedinečný a jeden z najlepších tímových jazdcov svojej generácie," reagoval šéf Ineosu Dave Brailsford.