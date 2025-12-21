< sekcia Šport
Kirkeeideová triumfovala v pretekoch s hromadným štartom
Na štarte pre chorobu chýbala Talianka Lisa Vittozziová, vďaka čomu sa Bátovská-Fialková posunula na 19. pozíciu.
Autor TASR,aktualizované
Annecy 21. decembra (TASR) - Nórska biatlonistka Maren Kirkeeideová vyhrala úvodné preteky s hromadným štartom na 12,5 km v prebiehajúcom ročníku Svetového pohára. Na podujatí 3. kola vo francúzskom stredisku Annecy - Le-Grand Bornand zaznamenala premiérové víťazstvo v kariére, keď finišovala v cieli o tri desatiny sekundy pred líderkou celkového poradia Francúzskou Lou Jeanmonnotovou. Pódium doplnila ďalšia domáca reprezentantka Justine Braisazová-Bouchetová (+0,8). Jediná slovenská zástupkyňa Paulína Bátovská Fialková obsadila 22. miesto so stratou 1:43,4 min.
Na štarte pre chorobu chýbala Talianka Lisa Vittozziová, vďaka čomu sa Bátovská-Fialková posunula na 19. pozíciu. Tridsiatka pretekárok prišla na prvú streľbu pokope a 17 z nich zvládlo úvodnú položku v ľahu bez zaváhania. Medzi nimi nechýbala ani Bátovská Fialková, ktorá vybiehala na medzičas po prvej streľbe siedma. Na čele pracovala Jeanmonnotová, ktorá mala v závese hneď trojicu švédskych reprezentantiek a práve Ella Halvarssonová prebrala vedenie po druhej streľbe v ľahu. Bátovská Fialková nedokázala sklopiť jeden terč a po absolvovaní trestného okruhu klesla na 15. miesto.
Tridsaťtriročná Slovenka si držala na bežeckom úseku medzi druhou a treťou streľbou odstup na líderku na úrovni 30 sekúnd. Na prvej stojke však minula jeden terč, klesla na 18. priečku a jej manko sa blížilo k jednej minúte. Prvú streľbu v stoji vôbec nezvládla Halvarssonová, ktorá nesklopila hneď dva terče. Naopak, na špici sa vyprofilovala pätica bezchybných, medzi nimi hneď tri domáce reprezentantky - Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová a Camille Benedová. Dopĺňali ich Talianka Rebecca Passlerová a držiteľka voľnej karty Marthe Krakstadová Johansenová z Nórska. Na pozadí číhala na príležitosť neskoršia víťazka Kirkeeideová.
Záverečná streľba zamiešala karty a sľubovala strhujúci finiš. Do trestného okruhu museli ísť Jeanmonnotová, Braisazová-Bouchetová, Passlerová aj Johansenová. Zaváhaniu sa vyhla Benedová, ktorá mala k dispozícii 14-sekundový náskok pred Kirkeeideová. Benedovej približne kilometer pred cieľom došli sily a vypadla z boja o pódium. Kirkeeideová mala v závere silné protivníčky hnané domácim publikom, 22-ročná Nórka však tlak zvládla a po nasadení do úniku sa nenechala predstihnúť. Bátovskú Fialkovú pripravili o lepšie umiestnenie ďalšie dve chyby na strelnici.
