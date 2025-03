Kirsty Coventryová sa stala novou prezidentkou MOV

prezidenti MOV:



Demetrius Vikelas, Grécko, funkčné obdobie: 1894 - 1896



Pierre de Coubertin, Francúzsko, 1896 - 1925



Henri de Baillet-Latour, Belgicko, 1925 - 1942



Sigfrid Edström, Švédsko, 1942 - 1952



Avery Brundage, USA, 1952 - 1972



Lord Killanin, Írsko, 1972 - 1980



Juan Antonio Samaranch, Španielsko, 1980 - 2001



Jacques Rogge, Belgicko, 2001 - 2013



Thomas Bach, Nemecko, 2013 - 2025



Kirsty Coventryová, Zimbabwe, 2025 -

výsledky hlasovania (celkovo 97 hlasov, 49 potrebných na zvolenie):



1. kolo:



Kirsty Coventryová - 49



Juan Antonio Samaranch ml. - 28



Lord Sebastian Coe - 8



David Lappartient - 4



Morinari Watanabe - 4



princ Faisal Al-Hussajn - 2



Johan Eliasch - 2

Costa Navarino 20. marca (TASR) - Novou prezidentkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa stala Kirsty Coventryová. Ministerku športu Zimbabwe a dvojnásobnú olympijskú víťazku v plávaní zvolili vo štvrtok na 144. zasadnutí MOV v gréckom meste Costa Navarino už v 1. kole. Stala sa historicky prvou ženou na čele MOV a prvým prezidentom z Afriky, vo funkcii nahradila Nemca Thomasa Bacha.V tajnej voľbe sa všeobecne očakával dramatický niekoľkokolový súboj, Coventryová napokon dostala už v 1. kole potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov od vyše sto členov MOV. Vo veku 41 rokov sa stala najmladším prezidentom MOV. Vo funkcii bude osem rokov, po nich sa môže znovu uchádzať o post, ale už len na štvorročné obdobie.Coventryová je v poradí desiaty prezident MOV a iba druhý neeurópsky. Z doterajších deviatich šéfov MOV bol len jediný, ktorý nepochádzal zoAmeričan Avery Brundage viedol výbor v rokoch 1952 až 1972.Do boja o post prezidenta vstúpilo až sedem kandidátov z radov členov MOV. Okrem Coventryovej sa o nástupnícky post po Bachovi uchádzali aj jordánsky princ Faisal Al-Hussajn, šéf medzinárodnej cyklistiky David Lappartient, prezident Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) Johan Eliasch, súčasný viceprezident MOV Juan Antonio Samaranch ml., šéf Svetovej atletiky Sebastian Coe a šéf Medzinárodnej gymnastickej federácie Morinari Watanabe. Na januárovom mimoriadnom zasadnutí MOV v Lausanne všetci kandidáti predniesli svoje manifesty. Podstatne podrobnejšie však vysvetlili svoje zámery vo videokonferenciách so zástupcami médií, ktoré v marci zorganizovala Medzinárodná asociácia športovej tlače (AIPS). Tajné voľby sa začali vo štvrtok o 15.30 SEČ, pred nimi museli všetci členovia odovzdať svoje mobilné telefóny. Na zvolenie prezidenta bola potrebná absolútna väčšina hlasov, Coventryová ju prekvapujúco získala už v úvodnom kole.Zo 109 prítomných členov MOV hlasovalo podľa agentúry AP 97. Nový prezident MOV tak potreboval na zvolenie minimálne 49 hlasov - a presne toľko Coventryová dostala. Samaranch ml. získal vo voľbe 28 hlasov, ďalší protikandidát Coe osem, Lappartient a Watanabe po štyri, Eliasch a princ Faisal Al-Hussajn po dva. Ako zvyčajne nehlasoval úradujúci prezident MOV a nemohli hlasovať ani krajania niektorého z kandidátov - teda traja z Francúzska, po dvaja z Veľkej Británie i Španielska a jeden z Japonska.Dvojnásobná olympijská víťazka, sedemnásobná medailistka z OH a sedemnásobná majsterka sveta v plávaní bola jediná žena medzi uchádzačmi. Bývalá predsedníčka komisie športovcov MOV (2018 – 2021) a členka exekutívy MOV (2018 – 2021 a aktuálne od 2023) je už od roku 2018 ministerka športu v Zimbabwe. Päťnásobná olympionička je v MOV od roku 2013, doteraz viedla dve komisie a jednu pracovnú skupinu MOV. Osem rokov v MOV pôsobila za komisiu športovcov, v roku 2021 sa stala individuálnou členkou organizácie. V prezentácii pred členmi MOV sa prejavila ako pomerne konzervatívna kandidátka, ktorá v smerovaní MOV nechcela robiť žiadne radikálnejšie zmeny. Opatrne sa vyjadrila aj k téme súťaženia transrodových športovcov. Zároveň predstavila víziu riešenia nerovnosti zastúpenia žien vo vedúcich štruktúrach, pričom tvrdila, že ženy by nemali byť vo svete športu výnimkou. Coventryovú údajne preferoval aj dosluhujúci šéf MOV Bach. V uplynulých týždňoch však čelila tvrdej antikampani, v ktorej sa okrem iného zdôrazňovala jej silná väzba na nedemokratický režim v Zimbabwe na čele s prezidentom Mgangagwom, ako aj jej údajne neúspešné pôsobenie vo funkcii ministerky športu, uviedol olympic.sk.uviedla Coventryová v prvom príhovore.citovala ju agentúra AFP.Coventryová dodala, že by chcela spolupracovať aj so svojimi protikandidátmi v boji o prezidentský post:Novozvolená šéfka MOV ďalej zdôraznila, že šport má bezkonkurenčnú silu zjednocovať, inšpirovať a vytvárať príležitosti pre všetkých.Dosluhujúci prezident MOV Thomas Bach privítal rozhodnutie členov MOV.vyhlásil podľa DPA.Mandát Thomasa Bacha sa skončí v tomto roku. Prvýkrát ho zvolili za prezidenta MOV v roku 2013 na osemročné obdobie, v roku 2021 ho zvolili na ďalšie štyri roky. Podľa aktuálneho znenia Olympijskej charty je 12 rokov na čele MOV maximum. Pôvodne síce niektorí členovia MOV navrhovali úpravu Olympijskej charty tak, aby sa Bach mohol uchádzať o ďalšie funkčné obdobie, ale 71-ročný olympijský víťaz v šerme z Montrealu 1976 sa napokon rozhodol nekandidovať. Svoj úrad odovzdá novej šéfke MOV 23. júna 2025, keď sa celosvetovo oslavuje Olympijský deň. Bacha už v stredu vymenovali za čestného prezidenta MOV.