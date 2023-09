Kis s Nagyovou obsadili 5. miesto na ME do 21 rokov v 10 tancoch

Šamorín 4. septembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti v tanečnom športe Tamás Kristóf Kis a Mária Nagyová obsadili 5. miesto na majstrovstvách Európy do 21 rokov v desiatich tancoch v Šamoríne. Titul šampiónov starého kontinentu získali Arméni Jaroslav Kiseľov a Sofia Filipčuková. Šampionát bol súčasťou 12. ročníka Slovak Open Championship, 45. ročníka Dunajského pohára a 30. ročníka Bratislava Open.



Na majstrovstvách Európy do 21 rokov v desiatich tancoch sa predstavilo celkovo 43 párov z 22 európskych krajín. Najlepšie hodnotenie od rozhodcov dostali Kiseľov s Filipčukovou, ktorí triumfovali pred Dumitrom Sardarim s Melissou Wederkinckovou z Moldavska a rumunským párom Padurariu Stefan Alexandru, Malina Elena Constandacheová.



V Olympijskom tréningovom centre x-bionic sphere sa nestratili ani slovenskí zástupcovia. Vo finále tancovali Kis s Nagyovou a napokon skončili na 5. pozícii. V semifinále predvádzali štandardné i latinskoamerické tance Milan Balažovjech s Lianou Ferjancovou a obsadili konečnú 11. priečku. Slovak Open Championship, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela, bol najkvalitnejšie obsadenou súťažou v tanečnom športe na Slovensku. Organizátori z TŠK M+M pri ZŠ Ostredková Bratislava privítali v Šamoríne v rôznych kategóriách celkovo 297 súťažných párov z 23 krajín. Bojovali nielen o trofeje, ale aj o body do svetového rebríčka Medzinárodnej federácie tanečného športu WDSF.



V štandardných tancoch predviedli kvalitné výkony slovenské páry Gabriel Korpáš, Vanessa Murajdová a Patrik a Silvia Budovci, ktorí sa pretancovali až do finále. V ňom Korpáš s Murajdovou obsadili 4. miesto a Budovci skončili hneď za nimi. V latinskoamerických tancoch sa Slováci Artem Oberemok s Emou Tomášovou dostali na pódium, keď obsadili 2. pozíciu. Vo finále nechýbali ani Budovci, ktorí skončili štvrtí. Informovala tlačová správa organizátorov.



Celé podujatie otvorili prezident Slovenského zväzu tanečných športov Peter Ivanič a generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba, ceny najlepším odovzdávala aj čerstvá majsterka sveta v športovej streľbe a členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková.