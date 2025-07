Kiss sa vracia na Slovensko, podpísal dvojročnú zmluvu s Komárnom

Komárno 2. júla (TASR) - Slovenský futbalista Filip Kiss podpísal zmluvu s KFC Komárno. Tridsaťštyriročný stredopoliar prichádza z klubu Kalba, ktorý pôsobí v Spojených arabských emirátoch. Na Slovensko sa vracia po trinástich rokoch. Klub o tom informoval na svojej stránke kfckomarno.sk



Kiss pôsobil vo vlasti naposledy v Slovane Bratislava, kde získal titul i pohár. V júli 2012 prestúpil do Cardiffu a pred návratom si vyskúšal okrem anglického a arabského futbalu aj škótsky či nórsky. Za reprezentáciu odohral v rokoch 2014 až 2018 celkovo 13 zápasov. S Komárnom, ktoré vlani historicky postúpilo do najvyššej slovenskej súťaže, podpísal zmluvu do roku 2027.