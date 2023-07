Kisvárda získala hráča Balogha na hosťovanie z Dunajskej Stredy

Kisvárda 2. júla (TASR) - Maďarský futbalový klub Kisvárda FC získal na ročné hosťovanie Norberta Balogha z FC DAC 1904 Dunajská Streda, s opciou na kúpu.



"Verím, že táto zmena bude dobrá. Sú tu milí a prijemní chalani, zatiaľ si to užívam. Prešiel som si dosť ťažkým obdobím a cieľ je hrať čo najviac minút a byť súčasťou tímu. S DAC som už hral v Európskej konferenčnej lige, čo by som si rád zopakoval. Viem sa stotožniť s filozofiou kádra a počul som aj to, že športový riaditeľ Attila Révész futbalu veľmi dobre rozumie a neustále sleduje mužstvo," povedal 27-ročný útočník Balogh pre oficiálnu webstránku klubu.