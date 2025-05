Kitka verí, že Kucka bude pokračovať: Dal by som mu aj svoje koleno

Prehľad majstrov Slovenska:



1993/1994 ŠK Slovan Bratislava



1994/1995 ŠK Slovan Bratislava



1995/1996 ŠK Slovan Bratislava



1996/1997 1. FC Košice



1997/1998 1. FC Košice



1998/1999 ŠK Slovan Bratislava



1999/2000 Inter Bratislava



2000/2001 Inter Bratislava



2001/2002 MŠK Žilina



2002/2003 MŠK Žilina



2003/2004 MŠK Žilina



2004/2005 FC Artmedia Petržalka



2005/2006 MFK Ružomberok



2006/2007 MŠK Žilina



2007/2008 FC Artmedia Bratislava



2009/2009 ŠK Slovan Bratislava



2009/2010 MŠK Žilina



2010/2011 ŠK Slovan Bratislava



2011/2012 MŠK Žilina



2012/2013 ŠK Slovan Bratislava



2013/2014 ŠK Slovan Bratislava



2014/2015 AS Trenčín



2015/2016 AS Trenčín



2016/2017 MŠK Žilina



2017/2018 Spartak Trnava



2018/2019 ŠK Slovan Bratislava



2019/2020 ŠK Slovan Bratislava



2020/2021 ŠK Slovan Bratislava



2021/2022 ŠK Slovan Bratislava



2022/2023 ŠK Slovan Bratislava



2023/2024 ŠK Slovan Bratislava



2024/2025 ŠK Slovan Bratislava







Prehľad majstrov podľa počtu titulov:



15 – ŠK Slovan Bratislava



7 – MŠK Žilina



2 – 1. FC Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trenčín



1 – MFK Ružomberok, FC Spartak Trnava









Bratislava 4. mája (TASR) - Trénerské duo Vladimír Weiss st. a Boris Kitka opäť oslavovalo zisk majstrovského titulu v slovenskej najvyššej futbalovej súťaži. ŠK Slovan Bratislava v sobotu spečatil zisk rekordnej 15. ligovej trofeje, čo sa Slovanu podarilo v sezóne, ktorú mnohí nazývajú nezabudnuteľnou. Hlavným dôvodom je bezpochyby historická účasť „belasých“ v hlavnej fáze Ligy majstrov, popri tom však dokázal sériový šampión natiahnuť aj domácu nadvládu už na sedem ročníkov. Témou pozápasovej tlačovej konferencie bola aj budúcnosť Juraja Kucku či Vladimíra Weissa ml., ktorí odohrali záverečné minúty duelu so Žilinou. Pre Kucku to boli prvé minúty po takmer polročnej pauze.Slovan mohol oslavovať už pred týždňom, na pôde Dunajskej Stredy však prehral 1:2. Ďalšia šanca dať titulu definitívu prišla na Tehelnom poli proti MŠK Žilina. Priebežne druhý tím súťaže potreboval bodovať naplno, aby Slovanu prekazil oslavy. Napriek priaznivému vývoju však napokon v boji o prvenstvo slovenskému hegemónovi podľahol po prehre 3:4.uviedol na tlačovej konferencii Kitka, ktorý zastúpil na mediálnych povinnostiach kouča Weissa.Hlavný kormidelník „belasých“ krátko po stretnutí zamieril domov.reagoval na svoju prítomnosť Kitka. Slovan pod vedením tohto dua získal piaty zo siedmich titulov za sebou. Každoročne sú na klub z hlavného mesta kladené vysoké nároky a zisk titulu je očakávaný, ak nie doslova žiadaný, čo uvedomuje aj Kitka:Realizačný tím doprial majstrovské oslavy priamo na ihrisku aj kapitánovi Vladimírovi Weissovi ml., ktorý začal duel na lavičke náhradníkov. Po takmer polročnej pauze naskočil do hry aj stredopoliar Juraj Kucka.ozrejmil 54-ročný asistent trénera.Kuckova budúcnosť je nateraz otázna, Kitka však o lídra tímu nechce prísť.povedal a vyjadril sa aj k Weissovi ml., pričom rozhodnutie oboch o ich ďalšom pôsobení necháva Kitka na samotných hráčov: