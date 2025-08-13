< sekcia Šport
Kitkovi chýbalo viac kvality: „Na Kajrat sme určite mali“
Kitka koučoval Slovan v pozícii hlavného trénera, keďže Vladimír Weiss starší musel pre trest sedieť iba na tribúne.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - O veľkom sklamaní hovoril po odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov asistent trénera Slovana Bratislava Boris Kitka. "Belasí" nezvládli rozstrel s kazašským tímom Kajrat Almaty a nepostúpili do play off. Trénerský štáb najviac sklamal fakt, že sa hráči slovenského majstra nevedeli dostať do tempa a nepresadili sa tak v ofenzíve viac.
Kitka koučoval Slovan v pozícii hlavného trénera, keďže Vladimír Weiss starší musel pre trest sedieť iba na tribúne. „Ťažko sa mi hodnotí tento zápas. Je to pre nás určite veľké sklamanie. Duel sme otvorili tak ako sme chceli, stále sme dúfali, že dokážeme Kajratu odskočiť aspoň ešte o jeden gól, aby sa zápas viac otvoril, ale absolútne sme sa nedostali do takého tempa. Zápas bol celkovo veľmi rozháraný, bolo v ňom veľmi veľa faulov, takže celkovo to bol taký nesúrodý futbal. Bolo vidieť, že Kajrat mal plán ako sme predpokladali, pokúšal sa nás z nejakej kontry ohroziť, čo sa aj na začiatku zápasu stalo. Po zlom vystúpení sme mali šťastie, nastrelili žrď, ale potom sme celkovo kontrolovali duel. Ale to, v čo sme dúfali, že sa v ofenzíve ďaleko viac presadíme, to sa nám nedarilo. Aj keď vedúci gól sme dali pod dobrom presingu. V druhom polčase mohli byť rozhodujúce momenty. Šanca Roba Maka, keď spálil vyloženú šancu, to bol taký zlomový moment zápasu. V predĺžení bolo vidieť, že už oba tímy mali toho dosť, nemali sme tam veľa alternatív zasiahnuť, možno ešte nejakého kreatívneho hráča dať do toho stredu poľa. Aj keď tam bol Tolič, stále som mal pocit, že sme boli nervózni vo finálnej fáze, zbavovali sme sa lôpt a boli sme veľmi nepresní, takže sme si vôbec nevypracovali toľko šancí, ako sme dúfali. Rozstrel je ťažké hodnotiť, je to lotéria. Pritom sa pre nás vyvíjali dobre, išli sme do tretej série v psychickej výhode, ale súperovi sme to odovzdali tou štvrtou. Nepremenili sme a tam sa v podstate súper dostal do mentálnej výhody. V piatej už sme boli pod tlakom a Tigran netrafil bránu, Kajrat si to už postrážil," uviedol Kitka po zápase.
Slovenský šampión tak prišiel o šancu zabojovať s Celticom Glasgow o základnú fázu LM a v boji o účasť v skupinovej fáze Európskej ligy ho čaká budúci štvrtok švajčiarsky Young Boys Bern. „Je to sklamanie. Mali sme priaznivý žreb a súpera, na ktorého sme mali, aby sme ho zdolali. Ale oba zápasy boli veľmi čudné, to si treba povedať. V niečom chápem nervozitu hráčov, bolo ťažké ich udržať, pretože sa to stále kúskovalo, bolo tam veľa zvláštnych rozhodnutí. Jednoducho sme nemali pocit, že sa dokážeme dostať do súvislejšieho tlaku. Súper stále naťahoval čas, zápas sa absolútne nevyvíjal tak, ako by sme chceli. Chceli sme si vytvoriť väčší tlak. Všetko, čo sme do toho investovali sa teraz otočilo na sklamanie. Takýto zápas budeme ešte dlho tráviť, aj keď futbal vám v niečom dáva výhodu, že o tri dni už musíte hrať zápas a pripraviť sa na neho, to je nejaká tá profesionálna česť. Ale určite nás to mrzí, pretože napriek tomu, že sa išlo do rozstrelu, tak som cítil, že začiatok bude veľmi dôležitý. Prvú sme dali, prvú nedali oni, ale sme to pustili z rúk a potom už je to len do lotérie. Môžete si povedať, či niekto mal dať, alebo nemal dať gól, ale pozrime sa tri dni dozadu na Liverpool vo finále anglického Superpohára, akí hráči nedali. Tiež išlo o veľa, takže určite sme smutní,“ dodal Kitka.
Sklamaní boli aj diváci, Tehelné pole bolo v utorok vypredané. Slovan má istotu účasti v skupine Konferenčnej ligy, ale chcel viac. Preniknúť cez Bern do lepšej súťaže bude rovnako ťažké. „Otázka je, že kde ten náš vrchol v podstate je na tieto veľké medzinárodné zápasy. Ja si myslím, že mužstvo naozaj dosiahlo vrchol minulý rok a teraz samozrejme hľadáte cesty, aby ste hráčov pripravili. Nemôžeme im niečo vyčítať. Išli na doraz všetci, ale chýba nám kvalita a chýbal nám pokoj hlavne vo finálnej fáze. V Alma-Ate sme hrali možno skôr na výsledok, ale z našej strany to ani tam nebolo dobré. Hlavne v ofenzívnej fáze. Doma sme to viac v niečom kontrolovali, ale individuálne výkony neboli také dostačujúce, aby stačili na to, aby sme súpera dostali do ťažších situácií a tých bolo v šestnástke málo. Aj keď sme určite viac ohrozovali bránu, ale myslím si, že bolo z našej strany veľmi málo. Čistých gólových príležitostí bolo málo, aj keď tá Makova bola čistá, teraz je to naozaj otázka pohľadu, čo som nazval čudnosťou, pretože to nemalo takú tú plynulosť.“
Kitka naznačil, že Slovanu chýba po odchodoch opôr viac kvality a keďže ho čaká okrem bojov v Európe aj domáca súťaž, musia zabrať noví hráči. „Súčasný Slovan má ďaleko väčšie očakávania, ako tomu bolo pred rokom. Tým, že sme sa kvalifikovali do Ligy majstrov, tým, že sme získali rešpekt, tak je logické, že aj ten tlak a očakávania na nás trénerov na hráčov sú vysoké. Tento zápas sme mali zvládnuť, kvalitatívne sme na to určite mali, ale bohužiaľ sme to v tých zápasoch nedokázali úplne naplniť. Kvalita je to, čo tomu chýba, tá rozhoduje o tom, či dokážete držať krok. Pokiaľ chceme zdvihnúť úroveň, tak si myslím, že je to aj o pripravenosti hráčov, ale aj o individuálnej kvalite, ktorá musí prísť. My sme robili transfery, ale stále sme mali pocit, že niektorí hráči ešte potrebujú čas. Je to vidieť napríklad na Sandrovi Cruzovi, ktorý sa postupne zlepšuje, ale nedokázali sme ešte do tohto momentu vytvoriť taký veľký tlak, aby sme mali alternatívu aj z tých nových hráčov. Nemôžem povedať, že by hráči v prístupe a nasadení v niečom zlyhali, ale myslím si, že futbal je aj o veľkej kvalite, o tom čo si vytvoríte na to, aby ste dokázali súpera zlomiť.“
