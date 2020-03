Tour de France v lete neodštartuje, myslí si Kittel

Kolín 29. marca (TASR) - Bývalý nemecký cyklista Marcel Kittel si nemyslí, že tohtoročné preteky Tour de France sa vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu uskutočnia v pôvodnom termíne.



"Ako cyklistický fanúšik by som si veľmi prial, aby sa Tour de France začala podľa plánu a všetko prebehlo bez problémov. Žiaľ, realita bude podľa môjho názoru iná," uviedol 31-ročný bývalý elitný špurtér tímov Skil-Shimano, Etixx Quick-Step a Kaťuše, ktorý v lete minulého roka ukončil profesionálnu kariéru.



Víťaz štrnástich individuálnych etáp na Tour de France zastáva názor, že by sa kompetentní mali snažiť nájsť náhradný termín. "Pokiaľ bude mať kríza dlhé trvanie, nedá sa nič siliť a treba hľadať iné možnosti," dodal. Kittel sa absolútne nestotožňuje s návrhom francúzskej ministerky športu Roxany Maracineanuovej, ktorá vyhlásila, že preteky by sa v tomto roku mohli uskutočniť bez divákov.



Najprestížnejšie etapové preteky sveta sú zatiaľ naplánované od 27. júna do 19. júla, organizátori zo spoločnosti ASO rozhodnú o ich osude v súvislosti s pandémiou koronavírusu do 15. mája. Tour de France sa jazdí od roku 1903, preteky sa nešli iba v období svetových vojen. Popri trati sa tradične očakáva až 10 miliónov divákov.



Vo Francúzsku evidujú vyše 37.500 prípadov ochorenia COVID-19 a 2314 obetí. Celosvetovo je v 199 krajinách/územiach potvrdených viac než 683.000 prípadov nákazy, 32.156 osôb ochoreniu podľahlo.