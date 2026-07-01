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Kiwior po skončení hosťovania pokračuje v Porte
Kiwior už v portugalskom klube hosťoval v uplynulej sezóne.
Autor TASR
Porto 1. júla (TASR) - Poľský futbalista Jakub Kiwior skompletizoval svoj prestup z londýnskeho Arsenalu do FC Porto. Podľa agentúry DPA činí prestupová čiastka po uplatnení opcie za 26-ročného bývalého obrancu Podbrezovej či Žiliny 17 miliónov eur.
Kiwior už v portugalskom klube hosťoval v uplynulej sezóne. V drese Porta nastúpil do 39 zápasov vo všetkých súťažiach, pričom s „drakmi“ sa radoval zo zisku ligového titulu.
Kiwior už v portugalskom klube hosťoval v uplynulej sezóne. V drese Porta nastúpil do 39 zápasov vo všetkých súťažiach, pričom s „drakmi“ sa radoval zo zisku ligového titulu.