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Kiwior po skončení hosťovania pokračuje v Porte

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kiwior už v portugalskom klube hosťoval v uplynulej sezóne.

Autor TASR
Porto 1. júla (TASR) - Poľský futbalista Jakub Kiwior skompletizoval svoj prestup z londýnskeho Arsenalu do FC Porto. Podľa agentúry DPA činí prestupová čiastka po uplatnení opcie za 26-ročného bývalého obrancu Podbrezovej či Žiliny 17 miliónov eur.

Kiwior už v portugalskom klube hosťoval v uplynulej sezóne. V drese Porta nastúpil do 39 zápasov vo všetkých súťažiach, pričom s „drakmi“ sa radoval zo zisku ligového titulu.
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