Kiwior podpísal dlhodobú zmluvu s Arsenalom

Londýn 23. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal Londýn podpísal v pondelok zmluvu s Jakubom Kiwiorom. Poľský obranca prišiel ku "kanonierom" z talianskej Spezie za 12 miliónov libier. Podľa informácií klubu sa Kiwior dohodol s vedením na dlhodobom kontrakte.



Dvadsaťdvaročný hráč, ktorý hral za Poľsko na majstrovstvách sveta v Katare. Do Spezie prestúpil z MŠK Žilina v roku 2021. K "šošonom" prišiel v auguste 2019 z druholigovej Podbrezovej a za MŠK odohral počas dvoch rokov 61 zápasov, v ktorých strelil 4 góly a pridal 5 asistencií.



Počas pôsobenia v Serii A odohral 43 zápasov. "Je skvelé, že sa k nám Jakub pripojil. Je to mladý všestranný obranca, ktorý ukázal obrovský potenciál a kvality so Speziou a tiež na medzinárodnej úrovni s Poľskom," povedal tréner Arsenalu Mikel Arteta. Športový riaditeľ Edu dodal: "Sme radi, že sme dokončili tento prestup. Je to mladý talent, ktorý už nejaký čas sledujeme."