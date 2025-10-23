Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. október 2025Meniny má Alojzia
< sekcia Šport

KL: Fiorentina zvíťazila vo Viedni, Štrasburg remizoval s Jagielloniou

.
Julius Lindberg (tretí vpravo) z Häckenu sa raduje z gólu so spoluhráčmi v zápase 2. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy vo futbale BK Häcken - Rayo Vallecano v Göteborgu 23. októbra 2025. Foto: TASR/AP

O body prišiel Racing Štrasburg.

Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Futbalisti ACF Fiorentina zvíťazili aj vo svojom druhom zápase Konferenčnej ligy. Vo štvrtkovom stretnutí 2. kola triumfovali na pôde Rapidu Viedeň 3:0, zaslúžila sa o to trojica Cher Ndour, Edin Džeko a Albert Gudmundsson.

O body prišiel Racing Štrasburg. Súper slovenského Slovana Bratislava z úvodného kola, ktorý na Tehelnom poli zvíťazil 2:1, remizoval pred domácimi divákmi s poľskou Jagielloniou Bialystok 1:1.



Konferenčná liga - 2. kolo ligovej fázy:

AEK Atény - Aberdeen FC 6:0 (3:0)

Góly: 11. a 18. Koita, 27. Eliasson, 55. Marin, 81. Jovič, 87. Kutesa



Breidablik Kópavogur - KuPS Kuopio 0:0

ČK: 90.+1 Toure (Kuopio)



KF Drita - Omonia Nikózia 1:1 (1:1)

Góly: 13. Manaj - 45.+1 Masouras



BK Häcken - Rayo Vallecano 2:2 (1:1)

Góly: 41. Lindberg, 55. Brusberg - 15. Garcia, 90.+13 Ratiu (z 11 m)



Škendija Tetovo - Shelbourne FC 1:0 (0:0)

Gól: 90.+2 Barrett (vlastný)



Rapid Viedeň - ACF Fiorentina 0:3 (0:1)

Góly: 9. Ndour, 48. Džeko, 88. Gudmundsson



Šachtar Doneck - Legia Varšava 1:2 (0:1)

Góly: 61. Luca Meirelles - 16. a 90.+4 Augustyniak



Racing Štrasburg - Jagiellonia Bialystok 1:1 (0:0)

Góly: 79. Panichelli - 53. Pozo
.

Neprehliadnite

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku