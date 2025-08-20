< sekcia Šport
KL: Haraslínova Sparta privíta Rigu na lavičke s Guľom
Baník Ostrava so slovenským brankárom Dominikom Holecom, stredopoliarom Tomášom Rigom a útočníkmi Erikom Prekopom a Ladislavom Almásim sa predstaví na pôde slovinského NK Celje.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Futbalisti Sparty Praha nastúpia na štvrtkový prvý zápas play off Konferenčnej ligy proti Rige FC s jasným cieľom vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou v Lotyšsku. Duel bude mať pikantný náboj, kapitánom Sparty je slovenský krídelník Lukáš Haraslín a trénerom Rigy jeho krajan Adrián Guľa. Baník Ostrava so slovenským brankárom Dominikom Holecom, stredopoliarom Tomášom Rigom a útočníkmi Erikom Prekopom a Ladislavom Almásim sa predstaví na pôde slovinského NK Celje.
Sparta je po víťazstve 2:0 v Liberci na čele tabuľky českej ligy o dva body pred majstrovskou Slaviou. Oporou „rudých" je dánsky brankár Peter Vindahl, ktorý na pôde Slovana predviedol viacero dôležitých zákrokov a udržal si druhýkrát v sezóne čisté konto. „Teší ma, že mám dôveru trénera. Brian Priske mi pred začiatkom sezóny predstavil štýl hry Sparty a povedal mi, že odo mňa očakáva stabilné výkony. Zatiaľ sa nám darí, dúfam, že v tomto trende budeme pokračovať na domácej i európskej scéne. Naším cieľom je teraz postup do ligovej fázy KL," uviedol Vindahl pre klubový web Sparty.
Baník v 3. predkole prešiel cez Austriu Viedeň. O víťazstve 4:3 na Bazaloch rozhodol Prekop, ktorý sa strelecky presadil aj v odvete a zariadil remízu 1:1. Pre Baník pôjde proti Celje o vôbec prvú konfrontáciu so slovinským futbalom. Súper Ostravčanov skvele vstúpil do nového ročníka ligy, keď na konte má plný počet 15 bodov.
„Súper je vo forme, čo potvrdil aj víťazstvom nad úradujúcim slovinským majstrom Olimpijou Ľubľana, ktorú deklasoval 5:0. Čaká nás náročný dvojzápas, no verím, že ho zvládneme a zabezpečíme si postup do hlavnej fázy Konferenčnej ligy. Pre Baník by to bol veľký úspech a odmena pre hráčov i našich fanúšikov," zdôraznil kouč Baníka Pavel Hapal.
Vypredaný štadión v Prešove bude dejiskom súboja medzi ukrajinským tímom Polissija Žytomyr a Fiorentinou. Rumunský zástupca Universitatea Craiova, ktorý v 3. predkole vyradil Spartak Trnava, nastúpi na ihrisku tureckého Basaksehiru. Nórsky Rosenborg Trondheim v kádri so slovenským útočníkom Dávidom Ďurišom privíta bundesligový FSV Mainz. Šachtar Doneck sa stretne so Servette Ženeva, ktorého dres oblieka Samuel Mráz.
Sparta je po víťazstve 2:0 v Liberci na čele tabuľky českej ligy o dva body pred majstrovskou Slaviou. Oporou „rudých" je dánsky brankár Peter Vindahl, ktorý na pôde Slovana predviedol viacero dôležitých zákrokov a udržal si druhýkrát v sezóne čisté konto. „Teší ma, že mám dôveru trénera. Brian Priske mi pred začiatkom sezóny predstavil štýl hry Sparty a povedal mi, že odo mňa očakáva stabilné výkony. Zatiaľ sa nám darí, dúfam, že v tomto trende budeme pokračovať na domácej i európskej scéne. Naším cieľom je teraz postup do ligovej fázy KL," uviedol Vindahl pre klubový web Sparty.
Baník v 3. predkole prešiel cez Austriu Viedeň. O víťazstve 4:3 na Bazaloch rozhodol Prekop, ktorý sa strelecky presadil aj v odvete a zariadil remízu 1:1. Pre Baník pôjde proti Celje o vôbec prvú konfrontáciu so slovinským futbalom. Súper Ostravčanov skvele vstúpil do nového ročníka ligy, keď na konte má plný počet 15 bodov.
„Súper je vo forme, čo potvrdil aj víťazstvom nad úradujúcim slovinským majstrom Olimpijou Ľubľana, ktorú deklasoval 5:0. Čaká nás náročný dvojzápas, no verím, že ho zvládneme a zabezpečíme si postup do hlavnej fázy Konferenčnej ligy. Pre Baník by to bol veľký úspech a odmena pre hráčov i našich fanúšikov," zdôraznil kouč Baníka Pavel Hapal.
Vypredaný štadión v Prešove bude dejiskom súboja medzi ukrajinským tímom Polissija Žytomyr a Fiorentinou. Rumunský zástupca Universitatea Craiova, ktorý v 3. predkole vyradil Spartak Trnava, nastúpi na ihrisku tureckého Basaksehiru. Nórsky Rosenborg Trondheim v kádri so slovenským útočníkom Dávidom Ďurišom privíta bundesligový FSV Mainz. Šachtar Doneck sa stretne so Servette Ženeva, ktorého dres oblieka Samuel Mráz.
prvé zápasy play off Konferenčnej ligy
ŠTVRTOK 21. augusta:
18.00 Rosenborg Trondheim - FSV Mainz
19.00 ETO Győr - SK Rapid Viedeň
19.00 BK Häcken - CFR Kluž
19.00 Hamrun Spartans - RFS Riga
19.00 Wolfsberger AC - Omonia Nikózia
19.45 Basaksehir - Universitatea Craiova
20.00 Anderlecht Brusel - AEK Atény
20.00 Breidablik Kópavogur - SS Virtus
20.00 NK Celje - Baník Ostrava
20.00 FK Drita - FC Differdange
20.00 Levski Sofia - AZ Alkmaar
20.00 Neman Grodno - Rayo Vallecano
20.00 Olimpija Ľubľana - FC Noah
20.00 Polissija Žytomyr - AFC Fiorentina /hrá sa v Prešove/
20.00 Šachtar Doneck - Servette Ženeva
20.00 Racing Štrasburg - Bröndby Kodaň
20.00 Sparta Praha - Riga FC
20.15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana
20.15 Lausanne Sports - Besiktas Istanbul
20.45 FC Shelbourne - Linfield Belfast
21.00 Crystal Palace - Fredrikstad FK
21.00 FC Hibernian - Legia Varšava
21.00 Rákow Čenstochová - Arda Kardžali
21.00 CD Santa Clara - Shamrock Rovers
ŠTVRTOK 21. augusta:
18.00 Rosenborg Trondheim - FSV Mainz
19.00 ETO Győr - SK Rapid Viedeň
19.00 BK Häcken - CFR Kluž
19.00 Hamrun Spartans - RFS Riga
19.00 Wolfsberger AC - Omonia Nikózia
19.45 Basaksehir - Universitatea Craiova
20.00 Anderlecht Brusel - AEK Atény
20.00 Breidablik Kópavogur - SS Virtus
20.00 NK Celje - Baník Ostrava
20.00 FK Drita - FC Differdange
20.00 Levski Sofia - AZ Alkmaar
20.00 Neman Grodno - Rayo Vallecano
20.00 Olimpija Ľubľana - FC Noah
20.00 Polissija Žytomyr - AFC Fiorentina /hrá sa v Prešove/
20.00 Šachtar Doneck - Servette Ženeva
20.00 Racing Štrasburg - Bröndby Kodaň
20.00 Sparta Praha - Riga FC
20.15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana
20.15 Lausanne Sports - Besiktas Istanbul
20.45 FC Shelbourne - Linfield Belfast
21.00 Crystal Palace - Fredrikstad FK
21.00 FC Hibernian - Legia Varšava
21.00 Rákow Čenstochová - Arda Kardžali
21.00 CD Santa Clara - Shamrock Rovers