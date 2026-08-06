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KL: Panathinaikos remizoval v prvom zápase 3. predkola s CSKA 1948
Premožitelia Spartaka Trnava z predchádzajúceho predkola tak začnú v domácej odvete odznova.
Autor TASR
Bratislava 6. augusta (TASR) - Futbalisti CSKA 1948 Sofia remizovali v stredajšom zápase 3. predkola Konferenčnej ligy na pôde favorizovaného Panathinaikosu Atény 1:1. Premožitelia Spartaka Trnava z predchádzajúceho predkola tak začnú v domácej odvete odznova. V ďalšom stretnutí podľahol nórsky Brann Bergen cyperskému Apollonu Limassol tesne 0:1.
Konferenčná liga - prvé zápasy 3. predkola:
Brann Bergen - Apollon Limassol 0:1 (0:1)
Panathinaikos Atény - CSKA 1948 Sofia 1:1 (1:1)
Brann Bergen - Apollon Limassol 0:1 (0:1)
Panathinaikos Atény - CSKA 1948 Sofia 1:1 (1:1)