KL: Rayo o prvú trofej, Palace podčiarkol silu anglických tímov
Futbalisti Raya Vallecano postúpili do historicky prvého európskeho finále a zaistili španielsku piatu miestenku do Ligy majstrov v budúcej sezóne.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Futbalisti Raya Vallecano postúpili do historicky prvého európskeho finále a zaistili španielsku piatu miestenku do Ligy majstrov v budúcej sezóne. Na trávniku Štrasburgu vyhrali 1:0 a zopakovali tak domácu výhru v rovnakom pomere. Čaká ich Crystal Palace, ktorý podčiarkol kvalitu anglických tímov a zaistil Premier League zastúpenie vo finále tretej európskej súťaže v tomto ročníku. Práve Anglicko je tak na základe výsledkov druhým tímom s piatimi miestenkami.
Obe víťazstvá zariadil Rayu brazílsky útočník Alemao. Vo štvrtok profitoval z pokusu spoluhráča Floriana Lejeuna. Ten vyrazil brankár Mike Penders, ale na následný pokus Alemaa už nestačil. Hosťom sa navyše podarilo ustrážiť najnebezpečnejších domácich hráčov vrátane argentínskeho stredopoliara Valentina Barca. Mali aj väčší počet šancí ako domáci, ktorí v závere nepremenili penaltu nariadenú po ruke kapitána hostí Oscara Valentiho. Pokus Julia Encisa zneškodnil brankár Augusto Batalla.
Domáci tréner Gary O'Neil sa musel zaobísť bez dvoch streleckých ťahúňov. Najlepší kanonier tímu Joaquin Panichelli utrpel vážne zranenie koleno s argentínskym národným tímom počas marca a mimo hry bol aj Emmanuel Emegha. Zastúpiť ich mal práve ofenzívny stredopoliar Enciso. „Vedeli sme, že začiatok bude náročný pre fyzickosť súpera a budeme potrebovať veľa síl. V druhom polčase sme zmenili nielen hráčov, ale aj spôsob útočenia, bolo to lepšie. Naši hráči sa však nedokázali dostať na level súpera a nevychádzali nám jednoduché prihrávky blízko ich bránky. Robili sme zvláštne rozhodnutia, aj keď v druhom polčase sme sa zlepšili. Nevyužili sme penaltu, čo sa nám stalo aj vo štvrťfinále. Musíme nájsť spôsob ako dávať viac gólov,“ zhodnotil na pozápasovej tlačovej konferencii O'Neil. Štrasburg má jeden francúzsky titul a tri poháre, no mieril za prvou európskou trofejou.
Madridský klub nie je pravidelným účastníkom európskych súťaží a ani najvyššej španielskej. Trofej by tak preň bola úplne prvá vôbec v 102-ročnej histórii. Účasť v Konferenčnej lige je pre Vallecano druhá po účinkovaní v Pohári UEFA 2000/01, kde postúpil do štvrťfinále. „Je to najlepší zápas, aký sme odohrali odvtedy, čo mám tú česť viesť Rayo. Úrovňou hry, ofenzívou, defenzívou a predovšetkým okolnosťami. To, o čo sme dnes hrali, zvyčajne spôsobuje zviazanosť. A bolo to presne naopak,“ zhodnotil tréner Inigo Perez, ktorý vedie tím od februára 2024. Z historického míľnika sa vo Francúzsku radovalo 31.000 fanúšikov hostí. Ich tím čaká finále v Lipsku proti Crystal Palace, kde budú v pozícii papierovo slabšieho tímu, ale to boli aj proti Štrasburgu. Rayo je jediným španielskym tímom, ktorý účinkuje v tejto sezóne vo finále niektorej z európskych súťaží.
Angličania majú naopak zastúpenie v každej zásluhou Arsenalu (LM), Aston Villy (EL) a Crystal Palace. Sú tak krajinou s najvyšším koeficientom UEFA pred Španielskom. Palace prešiel v semifinále cez ukrajinský Šachtar Doneck, keď najprv vyhral v Krakove 3:1 a vo štvrtok potvrdil tento výsledok domácim víťazstvom 2:1. Pre Londýnčanov by to bola prvá európska trofej, po vlaňajšom zisku Anglického pohára FA, čo bol premiérový titul vôbec.
Úvodný gól v Selhurst Parku bol vlastenec Pedra Henriqueho po útoku, v ktorého centre bol Adam Wharton. Brankár Dmytro Riznyk vyrazil Whartonovu tvrdú strelu z diaľky, no bol bezmocný, keď to skúsil Daniel Munoz z ostrého uhla a strelu tečoval Henrique. Vyrovnať sa podarilo Eguinaldovi strelou do horného rohu. V drese hostí sa ešte blysol Jean-Philippe Mateta nožničkami, ktoré mierili do žrde. O výhre domácich nakoniec rozhodol Ismaila Sarr, po prestávke vsietil z blízka svoj deviaty gól v tomto ročníku súťaže.
„Je to neuveriteľné, samozrejme pre tento futbalový klub. Vidíte prepojenie medzi hráčmi a fanúšikmi — je to fantastické, je to neuveriteľné. Tréner prišiel a presvedčil tento tím, že môžeme vyhrať akýkoľvek zápas. Bola to, samozrejme, náročná sezóna vzhľadom na množstvo zápasov, ktoré sme odohrali, no dostali sme sa do ďalšieho finále, čo je fantastické,“ citovala brankára domácich Deana Hendersona agentúra AFP. „Sme veľmi sklamaní. Nemôžem prijať vypadnutie. Nechcem to prijať v semifinále. Dnes sme podľa mňa hrali na úrovni dostatočnej na to, aby sme v tomto kole postúpili ďalej a boli sme k tomu bližšie, než sa môže zdať. Na mnohých pozíciách sme na rovnakej úrovni ako hráči Crystal Palace a na niektorých sme podľa mňa kvalitatívne dokonca silnejší,“ povedal po dueli tréner hostí Arda Turan.
Finále, ktoré je na programe 27. mája, bude posledným zápasom s Palace pre trénera Olivera Glasnera. S klubom získal aj spomínaný pohár, no avizoval, že na lavičke skončí po vypršaní zmluvy. V prípade výhry by Konferenčná liga spoznala svojho piateho víťaza v krátkej histórii, ktorý by bol zároveň tretí z Londýna po West Hame (20223) a Chelsea (2025). Zisk titulu zaručuje v budúcej sezóne miestenku do Európskej ligy. Palace mal pritom hrať druhú najvyššiu kontinentálnu súťaž aj v tejto sezóne, bol však preradený po tom, čo UEFA rozhodla, že porušil pravidlá týkajúce sa vlastníctva viacerých klubov.
