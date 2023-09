Klaassen mieri z Ajaxu do Interu Miláno

Miláno 1. septembra (TASR) - Holandský futbalista Davy Klaassen odchádza z Ajaxu Amsterdam do Interu Miláno. K spečateniu transferu je potrebná už len úspešná lekárska prehliadka, ktorá sa podľa DPA mala uskutočniť v priebehu piatka.



Klaassen si od roku 2018 do 2020 obliekal dres Werderu Brémy, potom zamieril do Ajaxu. Tridsaťročný ofenzívny stredopoliar má na konte 41 reprezentačných štartov.