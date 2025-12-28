< sekcia Šport
Kläbo a Skistadová víťazmi úvodnej etapy Tour de Ski
Kläbo po prvenstve v kvalifikácii potvrdil svoju dominanciu aj v popoludňajšom programe a zvíťazil vo všetkých troch behoch.
Autor TASR
Dobbiaco 28. decembra (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo a jeho krajanka Kristine Stavaas Skistadová sa stali víťazmi úvodnej etapy Tour de Ski, keď triumfovali v nedeľných šprintoch voľnou technikou v talianskom Dobbiacu. Z dvojice Slovákov bol lepší Peter Hinds, ktorý obsadil v kvalifikácii 72. miesto.
Kläbo po prvenstve v kvalifikácii potvrdil svoju dominanciu aj v popoludňajšom programe a zvíťazil vo všetkých troch behoch. Vo finále vyhral s náskokom 13 stotín sekundy pred krajanom Larsom Heggenom, pódium doplnil ďalší Nór Oskar Opstad Vike (+0,80). Rozhodujúci boj o prvenstvo prišiel vo finále v stúpaní súbežnom s cieľovou rovinkou, kde Kläbo predstihol väčšinu pretekov vedúceho Vikeho i Francúza Lucasa Chanavata, ktorý nakoniec skončil piaty. Víťaz ušiel svojim súperom v klesaní a vedenie si udržal až do cieľa. „Je to dobrý pocit, na toto som sa chystal celé Vianoce. Po náročnej príprave sme späť na vrchole. Išiel som svoje preteky a je dobré, že je z toho víťazstvo. Čo najskôr sa pripravím na zajtrajšok,“ uviedol Kläbo pre Eurosport.
Skistadová skončila v kvalifikácii šiesta, vo štvrťfinále bola druhá o tri stotiny, no v ďalších dvoch behoch triumfovala. V tom finálovom spadla hneď po štarte víťazka kvalifikácie Johanna Hagströmová a Skistadová bránila vedenie pred Majou Dahlqvistovou. Práve tá si však na konci neustrážila druhé miesto pred Colettou Rydzekovou – Nemka stratila na víťazku 24 stotín, Švédka Dahlqvistová 0,35 sekundy. "Bolo to náročné finále, no podarilo sa mi byť najrýchlejšia. Je veľmi dobrý pocit vyhrať prvú etapu," zhodnotila 26-ročná Skistadová.
Seriál Tour de Ski pokračuje v nedeľu druhou etapou, v Dobbiacu sú na programe preteky mužov a žien na 10 kilometrov klasickým spôsobom.
