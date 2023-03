Kläbo a Skistadová vyhrali šprinty v Tallinne

Výsledky šprintu Svetového pohára v Tallinne:



muži: 1. Johannes Hösflot Kläbo (Nor.) 2:14,35 min., 2. Lucas Chavanat (Fr.) +2,62 s, 3. Even Northug (Nór.) +3,70, 4. Edvin Anger (Švéd.) +3,80, 5. Erik Valnes (Nor.) +7,08, 6. Marcus Grate (Švéd.) +15,77



Celkové poradie SP (po 29 súťažiach):



1. Kläbo 2482 b., 2. Paal Golberg (Nór.) 2061, 3. Federico Pellegrino (Tal.) 1551, 4. Hans Christer Holund (Nór.) 1218, 5. Simen Hegstad Krüger (Nór.) 1185, 6. Didrik Tönseth (Nór.) 1175



ženy: 1. Kristine Stavaas Skistadová (Nór.) 2:34,58 min., 2. Jonna Sundlingová (Švéd.) +0,13 s, 3. Nadine Fähndrichová (Švajč.) +2,33, 4. Coletta Rydzeková (Nem.) +5,61, 5. Lena Quintinová (Fr.) +8,28, 6. Tereza Beranová (ČR) +9,40



Celkové poradie SP (29):



1. Tiril Udnes Wengová (Nór.) 1888 b., 2. Jessica Digginsová (USA) 1778, 3. Ilvo Niskanenová (Fin.) 1670, 4. Rosie Brennanová (USA) 1486, 5. Fähndrichová 1336, 6. Frida Karlssonová (Švéd.) 1220

Tallinn 21. marca (TASR) - Nórski bežci na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo a Kristine Stavaas Skistadová vyhrali šprint Svetového pohára v estónskom Tallinne. Kläbo triumfoval vo finále na 1,4 km trati voľne suverénnym spôsobom s náskokom 2,62 s pred Francúzom Lucasom Chavalatom, tretí skončil ďalší Nór Even Northug.Kläbo, ktorý už v predstihu získal veľký glóbus i malú guľu za šprint, si pripísal 65. víťazstvo v kariére a 18. v sezóne. V tomto ročníku vyhral deväť z dvanástich šprintov. V pretekoch voľnou technikou našiel premožiteľa len raz - vo švajčiarskom Davose bol druhý za Talianom Federicom Pellegrinom.Skistadová nadviazala na šprintérske triumfy z Falunu i Drammenu a zavŕšila víťazný hetrik. Celkovo je to jej štvrté víťazstvo v prestížnom seriáli. Vo finále predstihla o 13 stotín Švédku Jonnu Sundlingovú - úradujúcu majsterku sveta i olympijskú šampiónku. Tretia finišovala Švajčiarka Nadine Fähndrichová. Vedenie v celkovom poradí SP si udržala Nórka Tiril Udnes Wengová.