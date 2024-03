Kläbo a Skistadová zvíťazili v šprinte klasicky v Drammene

SP v behu na lyžiach



šprint klasicky v Drammene



muži: 1. Johannes Hösflot Kläbo 2:35,89 min., 2. Haavard Solaas Taugböl +1,09 s, 3. Even Northug (všetci Nór.) +1,32, 4. Antoine Cyr (Kan.) +1,76, 5. Richard Jouve (Fr.) +1,85, 6. James Clinton Schoonmaker (USA) +4,45, semifinále: 7. Sivert Wiig, 8. Ansgar Evensen, 9. Erik Valnes (všetci Nór.), 10. Oskar Svensson (Švéd.)



celkové poradie SP (po 30 z 33 súťaží): 1. Harald Östberg Amundsen (Nór.) 2415 b., 2. Kläbo 2258, 3. Valnes 1939, 4. Paal Golberg 1755, 5. Martin Löwström Nyenget (obaja Nór.) 1216, 6. Friedrich Moch (Nem.) 1200



poradie v šprinte (12 z 13): 1. Kläbo 1099 b., 2. Valnes 909, 3. Lucas Chanavat (Fr.) 874







ženy: 1. Kristine Stavaas Skistadová (Nór.) 3:01,25 min., 2. Linn Svahnová (Švéd.) +0,63 s, 3. Rosie Brennanová (USA) +1,82, 4. Johanna Hagströmová (Švéd.) +2,00, 5. Nadine Fähndrichová (Švaj.) +3,76, 6. Frida Karlssonová (Švéd.) +44,28, semifinále: 7. Julia Kernová (USA), 8. Julie Myhreová, 9. Anna Svendsenová (obe Nór.), 10. Nicole Monsornová (Tal.)



celkové poradie SP (po 30 z 33 súťaží): 1. Jessica Digginsová (USA) 2490 b., 2. Svahnová 2388, 3. Karlssonová 2155, 4. Victoria Carlová (Nem.) 1923, 5. Brennanová 1856, 6. Kerttu Niskanenová (Fín.) 1846



poradie v šprinte (12 z 13): 1. Svahnová 1167 b., 2. Stavaas Skistadová 991, 3. Jonna Sundlingová (Švéd.) 813

Drammen 12. marca (TASR) - Nórski bežci na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo a Kristine Stavaas Skistadová zvíťazili v šprinte klasicky na podujatí Svetového pohára v Drammene. Kläbo si šiestym triumfom v tejto disciplíne za sebou zaistil malý krištáľový glóbus. Medzi ženami ho získala Švédka Linn Svahnová, ktorá skončila v utorok na druhom mieste.Kläbo potvrdil na domácej pôde svoje šprintérske kvality. Postupoval z prvého miesta vo štvrťfinále i semifinále a na záver uspel aj vo finále, keď ukázal chrbát dvojici krajanov. Druhého Haavarda Solaasa Taugböla zdolal o 1,09 sekundy, tretí dobehol Even Northug (+1,32). Kläbo dosiahol trinásty triumf v sezóne a celkovo 81. v kariére. Zabezpečil si tak v predstihu malý glóbus za šprint a ešte zdramatizoval boj o veľký. Líder celkovej klasifikácie a víťaz Tour de Ski Harald Östberg Amundsen totiž vypadol už v semifinále. Pred záverečnými tromi pretekmi vo švédskom Falune má pred druhým Kläbom na čele poradia už len 157-bodový náskok.Aj ženský šprint sa stal korisťou domácej pretekárky. Skistadová v semifinále tesne prehrala súboj o prvú priečku so Svahnovou, no vo finále to súperke vrátila a zvíťazila s náskokom 63 stotín. Nórka slávila štvrté prvenstvo v sezóne, keď predtým vyhrala šprinty voľne v Östersunde, Canmore a Lahti. Na treťom mieste finišovala Američanka Rosie Brennanová (+1,82). Jej krajanka a líderka celkového poradia Jessie Digginsová vypadla už vo štvrťfinále. Na čele SP má 102 bodov k dobru na druhú Svahnovú, pričom do konca sezóny absolvujú ženy takisto už len tri preteky v rámci finále SP vo Falune. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.