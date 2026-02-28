Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kläbo a Svahnová triumfovali v šprinte voľne vo Falune

Na archívnej snímke nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Falun 28. februára (TASR) - Nór Johannes Kläbo a Švédka Linn Svahnová triumfovali v prvej súťaži Svetového pohára v behu na lyžiach po ZOH 2026, ktorou bol šprint voľnou technikou vo švédskom Falune. V oboch pretekoch sa tak presadili úradujúci olympijskí šampióni.

Fenomén súčasného behu na lyžiach Kläbo si nedoprial oddych ani v prvej súťaži po olympiáde, na ktorej sa postaral o historický zápis, keď triumfoval vo všetkých šiestich disciplínach. Upevnil si tak vedúcu pozíciu v boji o veľký i malý krištáľový glóbus. Vo Falune rozhodol na cieľovej rovinke, na ktorej zdolal o 36 stotín sekundy krajana Larsa Heggena. Prvýkrát v kariére sa na pódium dostal Rakúšan Benjamin Moser, keď obsadil 3. priečku s mankom 1,63.

Svahnová rovnako ako Kläbo predviedla najlepší čas už v kvalifikácii a vo finále zdolala o 29 stotín sekundy Nórku Kristine Skistadovú. Tretia dobehla Švajčiarka Nadine Fähndrichová (+3,73). Líderka šprintu v sezóne Švédka Maja Dahlqvistová skončila piata (+7,94). Vedúca žena v boji o veľký krištáľový glóbus Američanka Jessica Digginsová vypadla vo štvrťfinále. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
