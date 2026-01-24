Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
Kläbo a Svahnová zvíťazili v šprinte klasicky v Gomse

Na snímke uprostred nórsky bežec na lyžiach Martin Nyenget, ktorý triumfoval v nedeľných pretekov na 10 km klasickou technikou s intervalovým štartom v nemeckom Oberhofe 18. januára 2026. Nórsky bežec na lyžiach Martin Nyenget sa stal víťazom nedeľných pretekov na 10 km klasickou technikou s intervalovým štartom v nemeckom Oberhofe. Na pódiu ho doplnili druhý Fín Iivo Niskanen (vľavo) s mankom 13,8 s a tretí krajan Erik Valnes s odstupom 14,5. Líder celkového poradia SP Nór Johannes Kläbo neštartoval. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Goms 24. januára (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo a Švédka Linn Svahnová zvíťazili v sobotňajšom šprinte klasicky na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Gomse. Slovenskí reprezentanti neuspeli v kvalifikácii, Peter Hinds obsadil 58. miesto so stratou 17,27 s na Kläba, Jelisej Kuzmin skončil 66. (+21,55) a Jáchym Cenek 75. (+27,38).

Kläbo po najrýchlejšom čase v kvalifikácii ovládol štvrťfinálový i semifinálový beh. Napokon uspel aj vo finále, keď zdolal o 2,64 sekundy Američana Gusa Schumachera. Tretí skončil Švéd Edvin Anger (+4,77). Nór si upevnil vedenie v celkovom poradí i v hodnotení šprintu.

Rovnako suverénne ako Kläbo postupovala aj Svahnová. Po víťazstve v kvalifikácii dobehla prvá vo štvrťfinále i semifinále a vo finále v tesnom súboji triumfovala pred Nemkou Laurou Gimmlerovou (+0,12). Pódium doplnila Švajčiarka Nadine Fähndrichová (+0,26). Švédsko malo vo finále až trojnásobné zastúpenie. Na čele celkového poradia SP zostala Američanka Jessie Digginsová.
