Kläbo má zlatý hetrik v šprinte a siedme zlato v kariére
Vo finále odsunul na druhú priečku Ben Ogdena z USA s odstupom 0,87 s, tretí skončil ďalší Nór Oskar Opstad Vike (+6,81).
Autor TASR,aktualizované
Tesero 10. februára (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo zaznamenal zlatý olympijský hetrik v individuálnom šprinte. V utorok triumfoval v talianskom Tesere v šprinte klasicky a na konte má už celkovo sedem zlatých medailí zo ZOH. Vo finále odsunul na druhú priečku Ben Ogdena z USA s odstupom 0,87 s, tretí skončil ďalší Nór Oskar Opstad Vike (+6,81). Slováci Peter Hinds a Tomáš Cenek neuspeli v kvalifikácii.
Dvadsaťdeväťročný Kläbo suverénne potvrdil pozíciu najväčšieho favorita a na prebiehajúcich hrách sa už druhýkrát postavil na najvyšší stupeň. Fenomenálny Nór vyhral na 1,5 km dlhej trati už predpoludňajšiu kvalifikáciu a premožiteľa potom nenašiel ani vo vyraďovačke. Dominoval vo štvrťfinále i semifinále a vo finálovej jazde elitnej šestice zaútočil pred najnáročnejším stúpaním. Pred seba už nikoho nepustil a zopakoval svoje prvenstvá v individuálnom šprinte zo ZOH 2018 a 2022, na oboch hrách bral zlato i v tímšprinte a z Pjongčangu má zlato aj zo štafety. Uplynulú nedeľu v údolí Val di Fiemme získal najcennejší kov v skiatlone.
Momentálne má Kläbo na ZOH súhrnnú medailovú bilanciu 7-1-1 a už len jedno zlato ho delí od vyrovnania absolútneho rekordu troch jeho krajanov. Na čele historickej tabuľky zlatých medailí sú momentálne s ôsmimi olympijskými titulmi na ZOH spoločne bežci na lyžiach Marit Björgenová (8-4-3), Björn Dählie (8-4-0) a biatlonista Ole Einar Björndalen (8-4-2). Svoju generačnú dominanciu potvrdil Kläbo aj vlani na domácich MS v Trondheime, keď bezprecedentne získal zlato vo všetkých šiestich štartoch. V Taliansku má zatiaľ dve zlaté z dvoch štartov a čakajú ho ešte štyri disciplíny.
Prvú veľkú medailu si vybojoval 25-ročný Američan Ogden, pred štyrmi rokmi v Pekingu skončil dvanásty. Dvadsaťdvaročný Nór Vike je na svojej prvej zimnej olympiáde a rovnako je to jeho životný úspech. Štvrtý skončil Fín Lauri Vuorinen a piaty vo svojom kariérnom maxime Jiří Tuž z Česka. Domáci spolufavorit Federico Pellegrino na svojej poslednej olympiáde skončil v semifinále.
Slovenskí bežci Hinds a Cenek zostali v kvalifikácii výrazne za postupovými priečkami a medzi elitnú tridsiatku do štvrťfinále sa nedostali. Hinds obsadil 49. miesto časom 3:25,78 min, zaostal za Kläbom o 18,41 s a na postup mu chýbalo sedem sekúnd. Cenek skončil na 58. priečke (3:28,34), na najlepšieho mal manko 20,97 s.
Pre 23-ročného Hindsa to bol druhý štart na prebiehajúcich hrách, v nedeľu mu v skiatlone na 10+10 km patrila konečná 60. pozícia. Osemnásťročný Cenek v utorok pod piatimi kruhmi debutoval. Hlavnou disciplínou pre oboch bude v stredu 18. februára tímšprint voľne, v ktorom majú za cieľ prebojovať sa do finálovej pätnástky.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - beh na lyžiach
muži - šprint klasicky (1,5 km): 1. Johannes Hösflot Kläbo 3:39,74 min, 2. Ben Ogden (USA) +0,87 s, 3. Oskar Opstad Vike (Nór.) +6,81, 4. Lauri Vuorinen (Fín.) +11,65, 5. Jiří Tuž (ČR) +18,54, 6. Erik Valnes (Nór.) +34,84, v semifinále: 7. Federico Pellegrino (Tal.), 8. James Clinton Schoonmaker (USA), 9. Alvar Myhlback (Švéd.), 10. Anton Grahn (Švéd.),... v kvalifikácii: 49. Peter HINDS, 58. Tomáš CENEK (obaja SR)
