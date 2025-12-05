< sekcia Šport
Kläbo s okrúhlym víťazstvom: „Perfektný pocit“
Na domácej trati v Trondheime bol o 31 stotín rýchlejší ako krajan Oskar Opstad Vike a stal sa prvým mužom, ktorý dosiahol na okrúhlu métu.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trondheim 5. decembra (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo ovládol piatkový šprint klasickou technikou a získal svoj 100. kariérový triumf vo Svetovom pohári. Na domácej trati v Trondheime bol o 31 stotín rýchlejší ako krajan Oskar Opstad Vike a stal sa prvým mužom, ktorý dosiahol na okrúhlu métu.
Američan Ben Ogen ovládol kvalifikáciu pred Kläbom, no v semifinále sa aj spoločne s Haraldom Östbergom Amundsenom nevyhol pádu. Päticu Nórov doplnil vo finálovej šestke na základe času Švéd Alvar Myhlback. Kvalitný výkon predviedol Kläbov krajan Lars Heggen, ktorý však v závere už nemal sily na silnejší finiš. Druhé miesto pre Vikeho potvrdil až fotofiniš, tretiu priečku obsadil Myhlback (+34 s). Kläbo v závere potvrdil, že v tejto disciplíne momentálne nemá konkurenta. „Je to perfektný pocit, neviem si predstaviť lepšie miesto ako tu v Trondheime. Naviac je to triumf v šprinte. Je to zároveň skvelý štart do víkendu a dúfam, že sa mi bude dariť aj naďalej,“ povedal po pretekoch fenomenálny Nór. Viac víťazstiev vo SP má na konte len jeho krajanka Marit Björgenová (114).
Medzi ženami triumfovala Švédka Johanna Hagströmová, ktorá zaknihovala druhý triumf vo SP. „Ráno som sa cítila unavená. Je to trocha šok, ale snažila som sa zostať pokojná a ísť si svoje. Je to skvelý pocit,“ povedala Švédka po pretekoch. Do finále postúpila na základe času a využila v ňom komplikácie krajanky Jonny Sundlingovej. Tá najprv zlomila palicu po páde jednej zo súperiek a o niekoľko okamihov neskôr sama spadla. Napokon obsadila 4. miesto, švédske pódium doplnili Emma Ribomová (+1,53) a Linn Svahnová (+2,67). Víťazka šprintu z prvého podujatia vo fínskej Ruke Kristine Stavas Skistadová skončila už vo štvrťfinále so stratou 0,14 sekundy na Jasmi Joensuuovú, ktorá ovládla aj kvalifikáciu.
Američan Ben Ogen ovládol kvalifikáciu pred Kläbom, no v semifinále sa aj spoločne s Haraldom Östbergom Amundsenom nevyhol pádu. Päticu Nórov doplnil vo finálovej šestke na základe času Švéd Alvar Myhlback. Kvalitný výkon predviedol Kläbov krajan Lars Heggen, ktorý však v závere už nemal sily na silnejší finiš. Druhé miesto pre Vikeho potvrdil až fotofiniš, tretiu priečku obsadil Myhlback (+34 s). Kläbo v závere potvrdil, že v tejto disciplíne momentálne nemá konkurenta. „Je to perfektný pocit, neviem si predstaviť lepšie miesto ako tu v Trondheime. Naviac je to triumf v šprinte. Je to zároveň skvelý štart do víkendu a dúfam, že sa mi bude dariť aj naďalej,“ povedal po pretekoch fenomenálny Nór. Viac víťazstiev vo SP má na konte len jeho krajanka Marit Björgenová (114).
Medzi ženami triumfovala Švédka Johanna Hagströmová, ktorá zaknihovala druhý triumf vo SP. „Ráno som sa cítila unavená. Je to trocha šok, ale snažila som sa zostať pokojná a ísť si svoje. Je to skvelý pocit,“ povedala Švédka po pretekoch. Do finále postúpila na základe času a využila v ňom komplikácie krajanky Jonny Sundlingovej. Tá najprv zlomila palicu po páde jednej zo súperiek a o niekoľko okamihov neskôr sama spadla. Napokon obsadila 4. miesto, švédske pódium doplnili Emma Ribomová (+1,53) a Linn Svahnová (+2,67). Víťazka šprintu z prvého podujatia vo fínskej Ruke Kristine Stavas Skistadová skončila už vo štvrťfinále so stratou 0,14 sekundy na Jasmi Joensuuovú, ktorá ovládla aj kvalifikáciu.
SP v behu na lyžiach v Trondheime - šprint klasicky:
muži
1. Johannes Hösflot Kläbo 2:59,89 min., 2. Oskar Opstad Vike +31 s (obaja Nór.), 3. Alvar Myhlback (Švéd.) +34, 4. Lars Heggen +46, 5. Erik Valnes +1,03, 6. Ansgar Evensen +18,28 (všetci Nór.), 7. Anton Grahn (Švéd.), 8. Amund Korsaeth (Nór.), 9. Ben Ogden (USA), 10. Lauri Vuorinen (Fín.)
celkové poradie SP (po 4 z 27 súťaží): 1. Kläbo 387 b., 2. Harald Östberg Amundsen (Nór.) 314, 3. Edvin Anger (Švéd.) 259, 4. Valnes 256, 5. Myhlback 216, 6. Mattis Stenshagen (Nór.) 210
poradie v šprintoch (2 z 11): 1. Kläbo 227 b., 2. Valnes 181, 3. Vike 179, 4. Evensen 168, 5. Myhlback 166, 6. Amundsen 146
ženy
1. Johanna Hagströmová 3:30,97 min., 2. Emma Ribomová +1,53 s, 3. Linn Svahnová +2,67, 4. Jonna Sundlingová +4,13 (všetky Švéd.), 5. Ingrid Aabrekková (Nór) +5,25, 6. Laura Gimmlerová (Nem.) +9,40, 7. Jasmi Joensuuová (Fín.), 8. Coletta Rydzeková (Nem.), 9. Milla Grosberghaugenová Andreassenová (Nór.), 10. Maja Dahlqvistová (Švéd.)
celkové poradie SP (po 4 z 27 súťaží): 1. Jessica Digginsová (USA) 306 b., 2. Sundlingová 300, 3. Moa Ilarová (Švéd.) 299, 4. Joensuuová 230, 5. Dahlqvistová 224, 6. Frida Karlssonová (Švéd.) 212
poradie v šprintoch (2 z 11):
1. Hagströmová 200 b., 2. Sundlingová 186, 3. Joensuuová 167, 4. Dahlqvistová 158, 5. Kristine Stavaas Skistadová (Nór.) 150, 6. Mathilde Myhrvoldová (Nór.) 142
muži
1. Johannes Hösflot Kläbo 2:59,89 min., 2. Oskar Opstad Vike +31 s (obaja Nór.), 3. Alvar Myhlback (Švéd.) +34, 4. Lars Heggen +46, 5. Erik Valnes +1,03, 6. Ansgar Evensen +18,28 (všetci Nór.), 7. Anton Grahn (Švéd.), 8. Amund Korsaeth (Nór.), 9. Ben Ogden (USA), 10. Lauri Vuorinen (Fín.)
celkové poradie SP (po 4 z 27 súťaží): 1. Kläbo 387 b., 2. Harald Östberg Amundsen (Nór.) 314, 3. Edvin Anger (Švéd.) 259, 4. Valnes 256, 5. Myhlback 216, 6. Mattis Stenshagen (Nór.) 210
poradie v šprintoch (2 z 11): 1. Kläbo 227 b., 2. Valnes 181, 3. Vike 179, 4. Evensen 168, 5. Myhlback 166, 6. Amundsen 146
ženy
1. Johanna Hagströmová 3:30,97 min., 2. Emma Ribomová +1,53 s, 3. Linn Svahnová +2,67, 4. Jonna Sundlingová +4,13 (všetky Švéd.), 5. Ingrid Aabrekková (Nór) +5,25, 6. Laura Gimmlerová (Nem.) +9,40, 7. Jasmi Joensuuová (Fín.), 8. Coletta Rydzeková (Nem.), 9. Milla Grosberghaugenová Andreassenová (Nór.), 10. Maja Dahlqvistová (Švéd.)
celkové poradie SP (po 4 z 27 súťaží): 1. Jessica Digginsová (USA) 306 b., 2. Sundlingová 300, 3. Moa Ilarová (Švéd.) 299, 4. Joensuuová 230, 5. Dahlqvistová 224, 6. Frida Karlssonová (Švéd.) 212
poradie v šprintoch (2 z 11):
1. Hagströmová 200 b., 2. Sundlingová 186, 3. Joensuuová 167, 4. Dahlqvistová 158, 5. Kristine Stavaas Skistadová (Nór.) 150, 6. Mathilde Myhrvoldová (Nór.) 142