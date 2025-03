Kläbo triumfoval v skiatlone, Nóri ovládli stupne víťazov

Trondheim 1. marca (TASR) - Nórski bežci na lyžiach ovládli sobotný skiatlon na domácich MS v Trondheime. Druhé zlato na prebiehajúcom šampionáte a celkovo jedenáste v kariére získal Johannes Hösflot Kläbo. V cieli 20-kilometrovej trate mal náskok 1,4 sekundy pred krajanmi Martinom Löwströmom Nyengetom a Haraldom Östbergom Amundsenom. Triumf domácich podčiarkol štvrtý Jan Thomas Jenssen. Jediného slovenského zástupcu na štarte Mateja Horniaka najlepší predstihli o kolo a do cieľa neprišiel.



V skiatlone čakalo na bežcov celkovo šesť okruhov, prvých 10 km sa išlo klasickou technikou a ďalších desať voľne. Tempo od začiatku udávali najmä domáci nórski favoriti, ale vpredu sa dlho držala početná skupina pretekárov. Pri prezúvaní v polovici trate vybehol do "skejtovej" časti ako prvý Francúz Hugo Lapalus s dvojsekundovým náskokom pred Nyengetom a krajanom Mathisom Deslogesom. Na čele sa postupne vykryštalizovala 13-členná skupina, v ktorej nechýbalo všetkých päť nórskych zástupcov. Šesť kilometrov pred cieľom ťahal pole obhajca titulu Simen Hegstad Krüger, pri nájazde do posledného kola na méte 16,6 km viedol Brit Andrew Musgrave. Na poslednom kilometri bojovalo o medaily už iba 12 bežcov, a finiš napokon najlepšie vyšiel domácim zástupcom. Kläbo si pred cieľovou rovinkou vybojoval najlepšiu pozíciu a z prvého miesta ho už nikto nedokázal zosadiť. Nadviazal tak na svoje štvrtkové zlato v šprinte voľnou technikou a na druhom mieste historických tabuliek MS má bilanciu 11-2-1. Pred ním je iba jeho legendárny krajan Petter Northug (13-3-0).



Horniak od úvodu na rýchle tempo najlepších nestačil, pri prezúvaní mu patrila až 89. priečka z 99 štartujúcich s takmer päťminútovým mankom. Do cieľa napokon po predstihnutí o kolo neprišiel. V štartovej listine pôvodne figuroval aj jeho krajan Andrej Renda, ale napokon sa v pretekoch nepredstavil.