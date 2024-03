Kläbo v Osle prvýkrát v kariére triumfoval v behu na 50 km

beh na lyžiach - SP v Osle



50 km klasicky s hromadným štartom:

1. Johannes Hösflot Kläbo, 2:06:50,4 h, 2. Martin Löwström Nyenget + 0,4 s, 3. Paal Golberg + 1,1, 4. Harald Östberg Amundsen + 1,6, 5. Didrik Tönseth (všetci Nór.) + 2,5, 6. Jens Burman (Švéd.) + 4,8, 7. Federico Pellegrino (Tal.) +6,0, 8. Mattis Stenshagen (Nór.) + 8,7, 9. Iivo Niskanen (Fín.) + 13,4, 10. William Poromaa (Švéd.) + 28,3... 53. Andrej RENDA (SR) + 18:38,7 min



celkové poradie SP (po 33 z 37 súťaží):

1. Amundsen 2345 b, 2. Kläbo 2143, 3. Erik Valnes (Nór.) 1873, 4. Golberg 1755, 5. Nyenget 1216, 6. Friedrich Moch (Nem.) 1200,



poradie na dlhých tratiach (po 19 z 21 súťaží):

1. Amundsen 1430, 2. Golberg 1220, 3. Kläbo 1159

Oslo 10. marca (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo triumfoval v nedeľných pretekoch Svetového pohára v Osle na 50 kilometrov klasicky. Na slávnom Holmenkollene prišiel do cieľa v čase 2:06:50,4 h pred krajanmi Martinom Löwströmom Nyengetom (+0,4 s) a Paalom Golbergom (+1,1). Nadvládu Nórov potvrdili štvrtý Harald Oestberg Amundsen (+1,6) a piaty Didrik Toenseth (+2,5). Slovák Andrej Renda obsadil 53. miesto (+18:38,7 m).Pre Kläba to bolo 80. víťazstvo vo Svetovom pohári, no predtým ešte nikdy nevyhral preteky na 50 km a to ani na olympiáde a MS. Jeho najlepším výsledkom bolo druhé miesto na minuloročnom svetovom šampionáte v Planici. V roku 2021 v Oberstdorfe prišiel do cieľa ako prvý, no následne ho diskvalifikovali pre blokovanie súperov v cieľovej rovinke.Francúzsky veterán Maurice Manificat, ktorý má osem medailí z MS a ZOH, prišiel do cieľa na 47. pozícii s viac ako deväťminútovou stratou. Boli to jeho posledné preteky kariéry a jeho tímoví kolegovia ho v cieli poliali šampanským