Kläbo vo Falune uspel aj v skiatlone: Bolo to ťažké
Nórsky fenomén behu na lyžiach tak odišiel z Falunu s víťazným double, keď uspel aj v sobotňajšom šprinte.
Autor TASR
Falun 28. februára (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Kläbo potvrdil svoju dominantnosť vo Svetovom pohári a triumfoval aj v nedeľnom skiatlone vo švédskom Falune. Víťaz všetkých šiestich pretekov na ZOH 2026 si pripísal desiaty triumf v sezóne SP, keď v špurte zdolal o sedem desatín sekundy druhého krajana Haralda Amundsena, tretí skončil o desatinu späť ďalší Nór Martin Nyenget.
Dvadsaťdeväťročný Kläbo si upevnil vedúcu pozíciu v boji o veľký glóbus a na čele je aj v súťaži o malý glóbus za dlhé trate. Preteky mali podobný priebeh ako na olympiáde. Od úvodu nasadil rýchle tempo nórsky vytrvalostný špecialista Nyenget, ktorý vedel, že so svojím slávnym krajanom nemôže súperiť, ak si ho privezie do finišu a pokúsil sa ho zbaviť. Rovnako ako pod piatimi kruhmi neuspel a Kläbo rozhodol v špurte najlepšej šestice.
Nórsky fenomén behu na lyžiach tak odišiel z Falunu s víťazným double, keď uspel aj v sobotňajšom šprinte. „Dnes to bolo ťažké, Martin Nyenget viedol skoro celých 20 km. Dokázal som sa však s ním udržať a v závere predviesť dobrý šprint. Bol to dnes opäť dobrý deň, verím, že dokážem pokračovať v takýchto výkonoch aj vo zvyšných troch týždňoch sezóny,“ uviedol Kläbo podľa FIS.com
Svetový pohár vo švédskom Falune - skiatlon:
Muži
1. Johannes Kläbo 48:41,8 min, 2. Harald Amundsen +0,7 s, 3. Martin Nyenget (všetci Nór.) +0,8, 4. Savelij Korosteľov (Rus.) +4,0, 5. Andreas Ree (Nór.) +5,2, 6. Arsi Ruuskanen (Fín.) +5,6, 7. Gus Schumacher (USA) +56,8, 8. Theo Schely (Fr.) +56,9, 9. Martin Mörk (Nór.) +57,2, 10. Antoine Cyr (Kan.) +57,4
Poradie v SP (po 20 z 27 pretekov):
1. Kläbo 1781 b., 2. Amundsen 1269, 3. Mattis Stenshagen (Nór.) 1008, 4. Federico Pellegrino (Tal.) 998, 5. Lars Heggen (Nór.) 968, 6. Schumacher 828
Poradie v dlhých behoch (po 12 zo 16 pretekov):
1. Kläbo 836 b., 2. Amundsen 786, 3. Nyenget 680, 4. Ree 633, 5. Stenshagen 631, 6. Elia Barp (Tal.) 529
