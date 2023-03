Kläbo vyhral 20 km klasicky a vyrovnal rekord Johaugovej

Lahti 26. marca (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo triumfoval v nedeľňajších pretekoch na 20 km klasicky s hromadným štartom vo finále Svetového pohára vo fínskom Lahti. Pripísal si tak 20. individuálny triumf v prebiehajúcej sezóne a vyrovnal rekordný zápis krajanky Therese Johaugovej. Malý glóbus za vytrvalostné disciplíny získal ďalší Nór Paal Golberg, veľký za celkové poradie SP mal už pred pretekmi istý Kläbo.



Dvadsaťšesťročný Nór sa držal od začiatku na čele pretekov, prvýkrát zaútočil už na desiatom kilometri, ale odpútal sa len na chvíľku. V ďalšom priebehu pretekov sa striedal na čele s domácim Iivom Niskanenom, ktorého nahlas povzbudzovali plné tribúny. Kläbo však nemal konkurenciu, jeho druhý útok prišiel približne dva kilometre pred koncom. V dlhom stúpaní sa odpútal od zvyšku štartového poľa a už nedal nikomu šancu. Do cieľa prišiel sám s náskokom 5,4 sekundy pred Golbergom. Ten mal už pred pretekmi v poradí vytrvalostných disciplín náskok 112 bodov a takmer istý malý glóbus, ktorý nakoniec potvrdil. Tretí finišoval Švéd William Poromaa s mankom šesť sekúnd. Niskanen minul počas pretekov veľa síl, ktoré mu chýbali vo finiši a skončil až na deviatom mieste. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.



"Dnes to boli skvelé preteky a perfektné zakončenie sezóny. Mal som výborne pripravené lyže a skvelú formu. Bola to moja najlepšia sezóna v kariére, o ničom takom som ani nesníval," povedal v televíznom rozhovore víťaz, ktorý si okrem veľkého pripísal aj malý glóbus za šprint a k 20 triumfom v SP pridal aj tri zlaté a dve strieborné medaily z majstrovstiev sveta v Planici. Kläbo vyhral poradie SP o 472 bodov pred druhým Golbergom, tretí skončil Talian Federico Pellegrino s mankom 1080 bodov.

Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo triumfoval v nedeľňajších pretekoch na 20 km klasicky s hromadným štartom vo finále Svetového pohára vo fínskom Lahti. Pripísal si tak 20. individuálny triumf v prebiehajúcej sezóne a vyrovnal rekordný zápis krajanky Therese Johaugovej. Malý glóbus za vytrvalostné disciplíny získal ďalší Nór Paal Golberg, veľký za celkové poradie SP mal už pred pretekmi istý Kläbo.



Dvadsaťšesťročný Nór sa držal od začiatku na čele pretekov, prvýkrát zaútočil už na desiatom kilometri, ale odpútal sa len na chvíľku. V ďalšom priebehu pretekov sa striedal na čele s domácim Iivom Niskanenom, ktorého nahlas povzbudzovali plné tribúny. Kläbo však nemal konkurenciu, jeho druhý útok prišiel približne dva kilometre pred koncom. V dlhom stúpaní sa odpútal od zvyšku štartového poľa a už nedal nikomu šancu. Do cieľa prišiel sám s náskokom 5,4 sekundy pred Golbergom. Ten mal už pred pretekmi v poradí vytrvalostných disciplín náskok 112 bodov a takmer istý malý glóbus, ktorý nakoniec potvrdil. Tretí finišoval Švéd William Poromaa s mankom šesť sekúnd. Niskanen minul počas pretekov veľa síl, ktoré mu chýbali vo finiši a skončil až na deviatom mieste. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.



"Dnes to boli skvelé preteky a perfektné zakončenie sezóny. Mal som výborne pripravené lyže a skvelú formu. Bola to moja najlepšia sezóna v kariére, o ničom takom som ani nesníval," povedal v televíznom rozhovore víťaz, ktorý si okrem veľkého pripísal aj malý glóbus za šprint a k 20 triumfom v SP pridal aj tri zlaté a dve strieborné medaily z majstrovstiev sveta v Planici. Kläbo vyhral poradie SP o 472 bodov pred druhým Golbergom, tretí skončil Talian Federico Pellegrino s mankom 1080 bodov.