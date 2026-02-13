< sekcia Šport
Nór Kläbo vyrovnal legendy, Hinds: Získa všetky zlaté
Po triumfe v behu na 10 km voľne je už osemnásobný olympijský šampión a do konca hier v Miláne a Cortine d´Ampezzo sa pravdepodobne osamostatní na čele poradia viacnásobných zlatých medailistov.
Autor TASR
Tesero 13. februára (TASR) - Nór Johannes Hösflot Kläbo sa v piatok vyrovnal najväčším hviezdam nielen bežeckého lyžovania, ale aj zimných olympijských hier celkovo. Po triumfe v behu na 10 km voľne je už osemnásobný olympijský šampión a do konca hier v Miláne a Cortine d´Ampezzo sa pravdepodobne osamostatní na čele poradia viacnásobných zlatých medailistov. Má na to ešte tri pokusy.
Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén do piatka premenil na zlato všetky tri štarty v Tesere, kde sa odohrávajú súťaže v behu na lyžiach. Pred desiatkou voľne vyhral aj skiatlon a individuálny šprint klasicky. S ôsmimi zlatami sa v historickej tabuľke dostal na úroveň krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena. Dokopy nazbieral desať cenných kovov (8-1-1). Najdekorovanejšou zimnou olympioničkou je bežkyňa Björgenová s 15 kovmi (8-4-3), najúspešnejší olympionik všetkých čias je americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami.
„Znamená to nesmierne veľa. Toto je prvýkrát, čo som vyhral intervalový štart na 10 km voľne, takže to, že som to mohol urobiť tu na olympiáde, je jednoducho úžasné. Navyše v tomto počasí a v tejto atmosfére je niečo špeciálne, že som tu zažil svoj najlepší deň,“ povedal na tlačovej konferencii Kläbo, ktorý doteraz nevyhral 10 km voľne na ZOH, majstrovstvách sveta a dokonca ani vo Svetovom pohári.
V Tesere nezačal najrýchlejšie zo všetkých a na úvodných medzičasoch bol dokonca mimo najlepšej desiatky, i keď len o sekundy. V druhej polovice a najmä v samom závere trate však ukázal svoju obrovskú formu a do cieľa prišiel s polminútovým náskokom pred dovtedajším lídrom Andrewom Musgraveom z Veľkej Británie. Na trati však ešte boli viacerí bežci, ktorí ho mohli ohroziť. Do konca tak musel tŕpnuť v kresle pre lídra: „To je určite najhoršia časť. Keď začínate skoro, bojujete sami so sebou a keď prekročíte cieľovú čiaru, čakáte. Našťastie som videl, že súperi na konci trochu strácajú, a keď som už vedel, že som prvý, bolo to jednoducho šialené.“ V závere ho ohrozili už len krajan Einar Hedegart (+14 s) a zlatú radosť mu takmer pokazil Francúz Mathis Desloges, ktorý nakoniec zaostal len o 4,9 sekundy.
Fenomenálny Nór si priniesol do Talianska úžasnú formu rovnako ako na vlaňajšie MS v domácom Trondheime, kde pozbieral v šiestich štartoch všetkých šesť zlatých. Veľkú šancu zopakovať to má aj v Tesere. Rekord v počte zlatých zo ZOH môže prekonať už v nedeľu, keď je na programe mužská štafeta na 4x7,5 km a jeho tím je pred súťažou topfavorit. Ďalšie šance bude mať v tímšprinte a na 50 km klasicky s hromadným štartom. So šiestimi zlatými na jedných zimných hrách by tak zároveň prekonal rekord amerického rýchlokorčuliara Erica Heidena, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval spolu päť prvenstiev.
„Toto bol cieľ celej sezóny. Na toto sme trénovali a strávili sme toľko dní vo vysokej nadmorskej výške, aby sme tu boli v najlepšej forme. Teraz cítim, že je naozaj dobrá. Cítil som to už v nedeľu v skiatlone a úžasné to bolo aj v utorok v šprinte. Dnes to bolo ešte lepšie,“ povedal.
Po pretekoch mu zložili poklonu aj obaja slovenskí reprezentanti, ktorí sa predstavili v pretekoch. „Je úplne neuveriteľné, akú tu má formu. Ja verím, že si odnesie všetkých šesť zlatých zo šiestich,“ povedal pre TASR Tomáš Cenek. „Podľa mňa tu ťaží zo zjazdov a zo svojej výbušnosti. Na poslednom kilometri dal všetkým desať sekúnd a tým vlastne vyhral tie preteky. Ja som ho sledoval, už keď som bol malý a stále k nemu vzhliadam,“ povedal osemnásťročný pretekár, ktorý obsadil 90. miesto so stratou 5:31,7 minúty na svoj vzor. „Keď to neprehral dnes, tak už neprehrá vôbec a vyhrá všetky zlaté medaily. Ale myslím si, že to nie je prekvapenie, má úžasnú formu a je najlepší bežec, ktorý kedy žil. Ani sme netušili, že sa to dá,“ pridal Peter Hinds, ktorý skončil na 64. priečke (+3:04,6 min).
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén do piatka premenil na zlato všetky tri štarty v Tesere, kde sa odohrávajú súťaže v behu na lyžiach. Pred desiatkou voľne vyhral aj skiatlon a individuálny šprint klasicky. S ôsmimi zlatami sa v historickej tabuľke dostal na úroveň krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena. Dokopy nazbieral desať cenných kovov (8-1-1). Najdekorovanejšou zimnou olympioničkou je bežkyňa Björgenová s 15 kovmi (8-4-3), najúspešnejší olympionik všetkých čias je americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami.
„Znamená to nesmierne veľa. Toto je prvýkrát, čo som vyhral intervalový štart na 10 km voľne, takže to, že som to mohol urobiť tu na olympiáde, je jednoducho úžasné. Navyše v tomto počasí a v tejto atmosfére je niečo špeciálne, že som tu zažil svoj najlepší deň,“ povedal na tlačovej konferencii Kläbo, ktorý doteraz nevyhral 10 km voľne na ZOH, majstrovstvách sveta a dokonca ani vo Svetovom pohári.
V Tesere nezačal najrýchlejšie zo všetkých a na úvodných medzičasoch bol dokonca mimo najlepšej desiatky, i keď len o sekundy. V druhej polovice a najmä v samom závere trate však ukázal svoju obrovskú formu a do cieľa prišiel s polminútovým náskokom pred dovtedajším lídrom Andrewom Musgraveom z Veľkej Británie. Na trati však ešte boli viacerí bežci, ktorí ho mohli ohroziť. Do konca tak musel tŕpnuť v kresle pre lídra: „To je určite najhoršia časť. Keď začínate skoro, bojujete sami so sebou a keď prekročíte cieľovú čiaru, čakáte. Našťastie som videl, že súperi na konci trochu strácajú, a keď som už vedel, že som prvý, bolo to jednoducho šialené.“ V závere ho ohrozili už len krajan Einar Hedegart (+14 s) a zlatú radosť mu takmer pokazil Francúz Mathis Desloges, ktorý nakoniec zaostal len o 4,9 sekundy.
Fenomenálny Nór si priniesol do Talianska úžasnú formu rovnako ako na vlaňajšie MS v domácom Trondheime, kde pozbieral v šiestich štartoch všetkých šesť zlatých. Veľkú šancu zopakovať to má aj v Tesere. Rekord v počte zlatých zo ZOH môže prekonať už v nedeľu, keď je na programe mužská štafeta na 4x7,5 km a jeho tím je pred súťažou topfavorit. Ďalšie šance bude mať v tímšprinte a na 50 km klasicky s hromadným štartom. So šiestimi zlatými na jedných zimných hrách by tak zároveň prekonal rekord amerického rýchlokorčuliara Erica Heidena, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval spolu päť prvenstiev.
„Toto bol cieľ celej sezóny. Na toto sme trénovali a strávili sme toľko dní vo vysokej nadmorskej výške, aby sme tu boli v najlepšej forme. Teraz cítim, že je naozaj dobrá. Cítil som to už v nedeľu v skiatlone a úžasné to bolo aj v utorok v šprinte. Dnes to bolo ešte lepšie,“ povedal.
Po pretekoch mu zložili poklonu aj obaja slovenskí reprezentanti, ktorí sa predstavili v pretekoch. „Je úplne neuveriteľné, akú tu má formu. Ja verím, že si odnesie všetkých šesť zlatých zo šiestich,“ povedal pre TASR Tomáš Cenek. „Podľa mňa tu ťaží zo zjazdov a zo svojej výbušnosti. Na poslednom kilometri dal všetkým desať sekúnd a tým vlastne vyhral tie preteky. Ja som ho sledoval, už keď som bol malý a stále k nemu vzhliadam,“ povedal osemnásťročný pretekár, ktorý obsadil 90. miesto so stratou 5:31,7 minúty na svoj vzor. „Keď to neprehral dnes, tak už neprehrá vôbec a vyhrá všetky zlaté medaily. Ale myslím si, že to nie je prekvapenie, má úžasnú formu a je najlepší bežec, ktorý kedy žil. Ani sme netušili, že sa to dá,“ pridal Peter Hinds, ktorý skončil na 64. priečke (+3:04,6 min).
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/