Kläbo získal veľký glóbus, Joensuuová malý za šprint

SP v behu na lyžiach v Tallinne - šprint voľnou technikou



muži: 1. Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) 2:22,92, 2. Jules Chappaz (Fr.) a Harald Östberg Amundsen (Nór.) obaja +0,18, 4. Federico Pellegrino (Tal.) +0,60, 5. Edvin Anger (Švéd.) +1,58, 6. Erik Valnes (Nór.) +23,54, 7. Ben Ogden (USA), 8. Remi Bourdin (Fr.), 9. Oskar Opstad Vike (Nór.) 2:23,49, 10. Ansgar Evensen (Nór.)



celkové poradie v SP (28 z 30): 1. Kläbo 1813 b., 2. Anger 1515, 3. Amundsen 1339, 4. Hugo Lapalus (Fr.) 1324, 5. Simen Hegstad Krüger (Nór.) 1289, 6. Valnes 1288



poradie v šprinte (10 z 11): 1. Kläbo 702 b., 2. Valnes 659, 3. Anger 622, 4. Chanavat 594, 5. Even Northug (Nór.) 574. 6. Pellegrino 501







ženy: 1. Nadine Fähndrichová (Švajč.) 2:42,37 min, 2. Maja Dahlqvistová (Švéd.) +0,98, 3. Julia Kernová (USA) +1,30, 4. Gina Del Riová (And.) +4,19, 5. Coletta Rydzeková (Nem.) +8,42, 6. Jasmi Joensuuová (Fín.) +10,42, 7. Kristine Stavaas Skistadová (Nór.), 8. Mathilde Myhrvoldová (Nór.), 9. Johanna Hagströmová (Švéd.), 10. Anja Weberová (Švajč.)



celkové poradie v SP (28 z 30): 1. Jessica Digginsová (USA) 2071 b., 2. Victoria Carlová (Nem.) 1641, 3. Astrid Öyre Slindová (Nór.) 1515, 4. Kerttu Niskanenová (Fín.) 1510, 5. Therese Johaugová (Nór.) 1245, 6. Heidi Wengová (Nór.) 1240



poradie v šprinte (10 z 11): 1. Joensuuová 680 b., 2. Jonna Sundlingová (Švéd.) 532, 3. Fähndrichová 523, 4. Dahlqvistová 517, 5. Laura Gimmlerová (Nem.) 499, 6. Digginsová 491

Tallinn 19. marca (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vybojoval piatykrát v kariére veľký glóbus za celkové prvenstvo v seriáli Svetového pohára. Definitívu získal vďaka triumfu v stredajšom šprinte voľnou technikou v estónskom Tallinne. Už pred záverečnými dvoma pretekmi sezóny vo fínskom Lahti má na čele nedostihnuteľný náskok. Malý glóbus za šprint medzi ženami si v predstihu premiérovo zabezpečila Jasmi Joensuuová z Fínska.Dvadsaťosemročný Kläbo predtým v celkovej klasifikácii SP triumfoval aj v sezónach 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22 a 2022/23. Žezlo prevzal po krajanovi Haraldovi Östbergovi Amundsenovi, ktorý vyhral prestížny seriál v uplynulom ročníku. Zároveň je blízko k tomu, aby siedmykrát v kariére a tretíkrát v sérii vybojoval aj malý glóbus za hodnotenie šprintu. Kläbo je päťnásobný olympijský víťaz a 15-násobný svetový šampión. Na nedávnom svetovom šampionáte v Trondheime získal šesť zlatých v šiestich štartoch.Nór v stredu v Tallinne dominoval, vyhral štvrťfinále i semifinále a vo finále potom zdolal o 18 stotín sekundy Julesa Chappaza z Francúzska a krajana Amundsena, ktorí obsadili zhodne druhú priečku. "Bolo to tesné, ale tu v Tallinne to tak je. Trať je tu náročná, ale zostalo mi ešte dosť energie a vyšlo to. Teším sa ešte na záverečný víkend," povedal v cieli Kläbo, ktorý v šprinte voľne nenašiel premožiteľa v 16 pretekoch za sebou. S piatimi veľkými glóbusmi vyrovnal zápis Švéda Gundeho Svana, pred nimi je už iba iný Nór Björn Dählie (6).Šprint žien vyhrala v Tallinne Nadine Fähndrichová zo Švajčiarska, malý glóbus patrí Joensuuovej. Fínke na to stačilo aj 6. miesto vo finále, za víťazkou zaostala o viac ako desať sekúnd. Za Fähndrichovou skončili na pódiu Švédka Maja Dahlqvistová (+0,98) a Julia Kernová z USA (+1,30). Veľký glóbus už cez víkend získala tretíkrát americká bežkyňa na lyžiach Jessica Digginsová.