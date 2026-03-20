Kläbo zvíťazil na 10 km klasicky v Lake Placid

Na snímke Johannes Kläbo. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Lake Placid 20. marca (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Kläbo sa stal víťazom piatkových pretekov na 10 km klasicky s intervalovým štartom v rámci Svetového pohára v americkom Lake Placid. Na stupňoch víťazov ho doplnili krajania, druhý Andreas Ree s mankom 14,7 s a tretí Mattis Stenshagen s odstupom 24 s.

Kläbo sa vrátil na víťaznú vlnu, keď v predchádzajúcich pretekoch doma v Drammene v šprinte spadol a poranil si hlavu. Fenomén súčasného behu na lyžiach a už istý držiteľ veľkého glóbusu však dostal od lekárov povolenie štartovať a zaznamenal 13. triumf v sezóne v SP. Na prvých piatich priečkach skončili iba Nóri, štvrtý dobehol Harald Amundsen, ktorý má ešte šancu predstihnúť Kläba v súťaži o malý glóbus za dlhé behy.
