Kläbo zvíťazil v Lahti aj na 10 km klasicky
Kläbo po sobotňajšom šprinte pridal druhý triumf v Lahti počas tohto súťažného víkendu a upevnil vedúcu pozíciu v boji o veľký glóbus a na čele je aj v súťaži o malý glóbus za dlhé trate.
Lahti 8. marca (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Kläbo triumfoval aj v nedeľných pretekoch Svetového pohára na 10 km klasicky vo fínskom Lahti. Víťaz všetkých šiestich pretekov na ZOH 2026 si pripísal dvanásty triumf v sezóne SP a 111. v kariére. O 22,1 sekundy prekonal krajana Martina Nyengeta a tretí skončil Rus Savelij Korosteľov (+33,9 s).
Kläbo po sobotňajšom šprinte pridal druhý triumf v Lahti počas tohto súťažného víkendu a upevnil vedúcu pozíciu v boji o veľký glóbus a na čele je aj v súťaži o malý glóbus za dlhé trate. Pre trojnásobného medailistu zo ZOH 2026 Nyengeta je to piate pódiové umiestnenie v sezóne SP.
