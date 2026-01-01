< sekcia Šport
Kläbo zvládol stíhačku a vedie Tour de Ski, Hinds 78.
Autor TASR,aktualizované
Dobbiaco 1. januára (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Kläbo sa stal víťazom štvrtkovej 4. etapy Tour de Ski a upevnil si prvú pozíciu v celkovom hodnotení. V stíhacích pretekoch klasickou technikou na 20 km prišli za ním do cieľa na druhom mieste ďalší Nór Mattis Stenshagen s mankom 51,1 s, tretiu priečku obsadil Švéd Edvin Anger s odstupom 59,8. Jediný zástupca Slovenska v pretekoch Peter Hinds prišiel do cieľa na 78. priečke so stratou 7:05,7 min.
Kläbo zaznamenal na podujatí druhý triumf, uspel aj v úvodnom šprinte voľnou technikou. Do stíhačky nastúpil s náskokom 45 sekúnd pred šprintérskym špecialistom a jeho krajanom Larsom Heggenom, na treťom mieste strácal 57 sekúnd ďalší Nór Harald Amundsen. V mrazivých podmienkach, no za slnečného počasia strávil Kläbo celé preteky na čele osamotene. Zvolil si ideálne tempo a nezanechal žiadne pochybnosti o tom, že smeruje za rekordným piatym celkovým prvenstvom na podujatí. „Bol to náročný deň, som však veľmi spokojný, ako mi to dnes išlo. Preteky som kontroloval. Snažil som sa udržať si náskok a v záverečnom kole som mal dosť síl,“ vyjadril spokojnosť so svojím výkonom Kläbo pre FIS.
Za Kläbom sa na trati vytvorila skupina ôsmich prenasledovateľov, ktorá spočiatku na lídra pretekov znižovala manko, no potom začala taktizovať a jej strata presiahla aj 1:15 min. Zhruba 5 km pred cieľom zaútočil víťaz 2. etapy Stenshagen a nedokázal na neho zareagovať ani Amundsen, ktorý mal byť papierovo hlavným vyzývateľom Kläba. Víťaz Tour de Ski z roku 2024 však aktuálne nemá top formu a v cieli mu patrila 9. priečka (+1:03,1). Anger v šprinte skupiny siedmich lyžiarov tesne zdolal Taliana Federica Pellegrina a dostal sa na pódium.
Na zostávajúce dve etapy Tour de Ski sa lyžiari presúvajú do Val di Fiemme. V sobotu je na programe šprint klasicky a v nedeľu desiatka voľne s tradičným záverečným výstupom na zjazdovku.
Tour de Ski - 4. etapa, stíhacie preteky na 20 km klasickou technikou:
Muži
1. Johannes Kläbo 46:01,7 min., 2. Mattis Stenshagen (obaja Nór.) +51,1 s, 3. Edvin Anger (Švéd.) +59,8, 4. Federico Pellegrino (Tal.), 5. Emil Iversen (Nór.) +1:00,2 min, 6. Gus Schumacher (USA), 7. Lars Heggen (Nór.) +1:00,3, 8. Benjamin Moser (Rak.) +1:00,8, 9. Harald Amundsen (Nór.) +1:03,1, 10. Iivo Niskanen (Fín.) +1:53,6,... 78. Peter HINDS (SR) +7:05,7
Poradie Tour de Ski (po 4 zo 6 pretekov):
1. Kläbo 1:19:31 h, 2. Stenshagen +51 s, 3. Schumacher +1:00 min, 4. Iversen +1:00, 5. Anger +1:00, 6. Pellegrino +1:00
Poradie v SP (po 12 z 27 pretekov):
1. Kläbo 907 bodov, 2. Amundsen 706, 3. Stenshagen 561, 4. Anger 518, 5. Martin Nyenget (Nór.) 463, 6. Erik Valnes (Nór) 446
Poradie v dlhých behoch (po 8 zo 16 pretekov):
1. Kläbo 557 bodov, 2. Amundsen 527, 3. Stenshagen 497
