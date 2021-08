Kladivár Lomnický nepostúpil do finále, v kvalifikácii bol 24.

Tokio 2. augusta (TASR) - Slovenský kladivár Marcel Lomnický sa neprebojoval do finále na OH 2020 v Tokiu. V pondelkovej kvalifikácii obsadil výkonom 72,52 m 24. miesto. Na postup do finálovej dvanástky bolo treba hodiť aspoň 75,73 m.



Lomnický mal v kvalifikácii tri pokusy, 72,52 m zaznamenal v tom treťom. V prvom hodil 71,17 m, druhý pokus mal neplatný. Vo svojej B-skupine skončil na 12. priečke. Tridsaťštyriročný slovenský reprezentant tak nedokázal napodobniť svoj výkon z OH 2016 v Riu de Janeiro, kde postúpil do kladivárskeho finále a vybojoval piate miesto (75,97).



Najdlhším pokusom sa v eliminácii prezentoval Poliak Wojciech Nowicki, ktorý poslal svoje kladivo do vzdialenosti 79,78 m. Druhý najlepší pokus predviedol Američan Rudy Winkler (78,81), tretí bol Nór Eivind Henriksen (78,79). Z favoritov vypadli Maďar Bence Halász i Bielorus Ivan Tichon. Kvalifikačný limit bol 77,50 m. Finále, kam sa prebojovalo dvanásť najlepších kladivárov, je na programe v stredu 4. augusta o 13.15 SELČ.