Kladivár Lomnický si vybojoval miestenku do Tokia

Trnava 27. júna (TASR) - Kladivár Marcel Lomnický si vybojoval miestenku na OH 2020 do Tokia. Na majstrovstvách Slovenska v Trnave triumfoval výkonom 79,19 m. Stal sa štvrtým slovenským atlétom s limitom a istotou účasti na olympiáde.



Tridsaťtriročný Lomnický sa predstaví na tretej olympiáde za sebou. Piaty kladivár z OH 2016 v Riu de Janeira si navyše o tri centimetre vylepšil osobný rekord. Jeho doterajšie maximum bolo 79,16 z Nových Zámkov ešte z roku 2014.



Limit zo Slovákov mali už predtým na svojom konte aj chodci na 50 km Matej Tóth s Michalom Morvayom a prekážkarka na 400 m Emma Zapletalová. Ďalší atléti sa môžu v Tokiu predstaviť na základe umiestnenia v rebríčku Svetovej atletiky. Jeho uzávierka je 29. júna.