Kladivár Lomnický skončil siedmy na mítingu v Eugene

Eugene 25. apríla (TASR) - Slovenský kladivár Marcel Lomnický vstúpil do olympijskej sezóny 7. miestom a výkonom 74,87 m na mítingu USATF Grand Prix v americkom Eugene. Prvé preteky v dejisku MS 2022 po rekonštrukcii oválu a sektorov mali zlatý štatút seriálu World Athletics Continental Tour.



Tridsaťtriročný člen banskobystrickej Dukly, ktorý si do Eugene odskočil z tréningového kempu v kalifornskej Chula Viste, dosiahol svoj najlepší výkon v poslednom pokuse, predtým hodil postupne 73,92, 73,25, 73,73, 73,83 a 72,99 m. Limit na OH v Tokiu je 77,50 m. Vo svetovom výkone roka a osobnom maxime 81,98 m zvíťazil suverénne Američan Rudy Winkler pred Denzelom Comenentiom z Holandska (76,72) a ďalším domácim kladivárom Danelom Haughom (76,47).



"Cítil som sa fajn, aj na podmienky sme mali šťastie, keďže pred mužským kladivom prestalo pršať a vrhačský kruh sa vôbec nešmýkal. Vstup do sezóny hodnotím pozitívne, aj keď som celkom nepredviedol to, na čo mám. Na druhej strane som však ani nepohorel. Bojoval som trochu s technikou, ale tento problém by sa mal odstrániť v ďalších štartoch," povedal Lomnický na oficiálnej stránke Slovenského atletického zväzu (SAZ).