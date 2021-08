Kladivárka Hrašnová bez finále

Tokio 1. augusta (TASR) - Slovenská kladivárka Martina Hrašnová sa neprebojovala do finále tejto disciplíny na OH 2020 v Tokiu. V nedeľnej kvalifikácii v B-skupine dosiahla výkon 66,63 m, skončila v nej na 14. mieste a do elitnej dvanástky sa nedostala.



Slovenská reprezentantka mala v kvalifikácii tri pokusy, 66,63 hodila hneď v tom prvom. Druhý mala neplatný a v treťom dosiahla výkon 66,55 m.