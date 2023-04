Kladivárka Hrašnová vstúpila do sezóny veteránskym svetovým rekordom

Košice 22. apríla (TASR) - O najhodnotnejší výkon 1. kola Vrhačskej Tour 2023 sa v Košiciach postarala kladivárka banskobystrickej Dukly Martina Hrašnová. Bývalá dvojnásobná vicemajsterka Európy (2012, 2014) a bronzová z MS 2009 dosiahla výkon 68,01 m, čo je jej najlepší výkon od M-SR 2021 v Trnave (68,50 m). Hrašnová navyše utvorila veteránsky svetový rekord v kategórii žien od 40 do 44 rokov. Doposiaľ patril Ukrajinke Sekačovej výkonom 67,57 m zo 14. júla 2017 v Kyjeve.



"Som veľmi spokojná, keďže na tréningu som hodila zatiaľ najviac 66 metrov," uviedla 40-ročná zverenka Rudolfa Lukáča pre portál atletika.sk. "Začať sezónu svetovým rekordom nie je zlé… Pred týždňom som sa vrátila zo sústredenia v Turecku. Vedela som, že keď si trochu oddýchnem, môžem hodiť pekný výkon. Som rada, že mi to vyšlo. Teším sa, že sa aj v tomto roku podarilo zorganizovať Vrhačskú Tour. V Košiciach preto vybudovali nový vrhačský kruh. Vyšlo nám aj počasie. Z pretekov odchádzam s veľmi dobrým pocitom."



Druhé kolo celkovo štvordielnej Vrhačskej Tour 2023 sa uskutoční o týždeň v sobotu 29. apríla v Banskej Bystrici a Hrašnová by nemala chýbať. "Kladivárska súťaž by mala byť Memoriál Jozefa Cencera, aj preto chcem znova hádzať," povedala Hrašnová, ktorú nedávno zosnulý kouč Cencer priviedol k mládežníckym úspechom: "Nepredpokladám, že hodím viac ako v Košiciach, lebo v tréningu znova pritvrdíme, aby som sa neskôr mohla uchádzať o miestenku na MS v Budapešti."



Vrhačská Tour 2023 (organizuje ju vrhačská sekcia SAZ vedená Pavlom Pankuchom) má tri kolá plus šampionáty v príslušných vekových kategóriách, po jej skončení sa vyhodnotí najlepších päť mužských a päť ženských výkonov bez ohľadu na disciplínu a vekovú kategóriu. O poradí rozhoduje priemerná percentuálna hodnota výkonov vrhača na Vrhačskej Tour 2023 k svetovému výkonu roka. Informácie priniesol portál atletika.sk.