Kladno odvolalo trénera Čermáka, Majeský pokračuje ako asistent

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Kladno 29. decembra (TASR) - Český hokejový klub Rytíři Kladno ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Davidom Čermákom. Na striedačke budú naďalej pôsobiť športový riaditeľ Tomáš Plekanec, slovenský asistent trénera Ivan Majeský, kouč brankárov Radek Jirátko a po novom aj športový manažér Jiří Burger.

V realizačnom tíme pokračuje aj Václav Sýkora a jeho súčasťou bude i Miloslav Hořava mladší. „Naša situácia nie je ideálna, a tak sme sa rozhodli pre toto riešenie. Veríme, že zmena prinesie tímu dostatočný impulz, ktorý ho naštartuje k lepším výsledkom. Davidovi Čermákovi ďakujeme za jeho prínos a prajeme mu veľa úspechov v ďalšej trénerskej kariére,“ uviedol Plekanec pre web klubu, ktorého spolumajiteľom je Jaromír Jágr - v 53 rokoch stále aktívny hráč.

Rytíři majú po sérii siedmich decembrových prehier na predposlednom mieste priebežnej tabuľky českej extraligy náskok už len jediného bodu na posledný Litvínov.
