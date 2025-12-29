< sekcia Šport
Kladno odvolalo trénera Čermáka, Majeský pokračuje ako asistent
Rytíři majú po sérii siedmich decembrových prehier na predposlednom mieste priebežnej tabuľky českej extraligy náskok už len jediného bodu na posledný Litvínov.
Autor TASR
Kladno 29. decembra (TASR) - Český hokejový klub Rytíři Kladno ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Davidom Čermákom. Na striedačke budú naďalej pôsobiť športový riaditeľ Tomáš Plekanec, slovenský asistent trénera Ivan Majeský, kouč brankárov Radek Jirátko a po novom aj športový manažér Jiří Burger.
V realizačnom tíme pokračuje aj Václav Sýkora a jeho súčasťou bude i Miloslav Hořava mladší. „Naša situácia nie je ideálna, a tak sme sa rozhodli pre toto riešenie. Veríme, že zmena prinesie tímu dostatočný impulz, ktorý ho naštartuje k lepším výsledkom. Davidovi Čermákovi ďakujeme za jeho prínos a prajeme mu veľa úspechov v ďalšej trénerskej kariére,“ uviedol Plekanec pre web klubu, ktorého spolumajiteľom je Jaromír Jágr - v 53 rokoch stále aktívny hráč.
