Kladno s Jágrom sa opäť zachránilo v baráži, Vsetín zdolalo 4:0

baráž o účasť v českej extralige - štvrtý zápas:



VHK ROBE Vsetín - Rytíři Kladno 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)



Góly: 17. a 42. Bláha, 36. Machala - 23. Smoleňák, 33. Sideroff, 48. Procházka, 53. Filip



/konečný stav série: 0:4, Kladno sa udržalo v extralige/

Kladno 22. apríla (TASR) - Hokejisti Kladna si zahrajú českú extraligu aj v nasledujúcom ročníku 2024/25. Rozhodol o tom ich presvedčivý triumf v barážovej sérii proti VHK ROBE Vsetín, v ktorej triumfovali 4:0 na zápasy. Víťaz nižšej Chance ligy viedol v pondelňajšom štvrtom stretnutí 3:2, no duel nedotiahol do zdarného konca a prehral 3:4.Na striedačke Vsetína strávil duel slovenský brankár Patrik Romančík, ktorý odchytal iba prvé dva zápasy na ľade Kladna (1:4, 2:7). Vsetín na ceste do bojov o postup zdolal v play off ako druhý tím základnej časti Přerov (3:1 na zápasy), Jihlavu (4:1) a vo finále aj Zlín (4:1).Kladno má za sebou ďalšiu úspešnú baráž, pričom extraligovú príslušnosť zachránil klub legendárneho Jaromíra Jágra už tretíkrát za sebou. V sezóne 2021/22 si poradili Rytíři s Jihlavou (4:1), vlani v štyroch dueloch nedali šancu Zlínu. Vo všetkých sériách do hry zasiahol aj Jágr, ktorý v druhom stretnutí so Vsetínom zaznamenal presný zásah. Vo veku 52 rokov a 63 dní sa stal najstarším hráčom, ktorý v profesionálnom hokeji skóroval, čím prekonal rekord Gordieho Howea (52 rokov a 11 dní).