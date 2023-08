Klaksvík opäť prekvapil, otočil duel s Molde a vyhral 2:1

prvé zápasy 3. predkola LM:



FC Kodaň - Sparta Praha 0:0

/Vavro odohral celý zápas a v 87. min dostal ŽK - Haraslín do 76. min/



Raków Čenstochová - Aris Limassol 2:1 (1:0)

Góly: 7. Kočergin, 61. Piasecki (z 11 m) - 89. Mayambela

/za hostí Szöke do 46. min, v 34. min dostal ŽK/



PSV Eindhoven - Sturm Graz 4:1 (3:1)

Góly: 22. a 32. de Jong, 4. Babadi, 73. Sangare - 40. Stankovič



KÍ Klaksvík - Molde FK 2:1 (0:0)

Góly: 64. a 86. Frederiksberg - 49. Eikrem



Sporting Braga - TSC Bačka Topola 3:0 (2:0)

Góly: 17. Bruma, 19. Pizzi, 87. Djalo



Olimpija Ľubľana - Galatasaray Istanbul 0:3 (0:1)

Góly: 9. Akturkoglu, 48. Mertens, 90.+1 Dervisoglu

Bratislava 8. augusta (TASR) - V spanilej jazde v kvalifikácii Ligy majstrov pokračuje faerský klub KÍ Klaksvík. Po senzačnom postupe cez Ferencváros Budapešť i švédsky Häcken zvládol aj úvodný duel 3. predkola s nórskym Molde, keď doma otočil nepriaznivý stav a vyhral 2:1. Futbalisti Sparty Praha uhrali bezgólovú remízu na pôde FC Kodaň. V utorkovom stretnutí mal prevahu dánsky tím, no nedokázal zužitkovať svoje šance, hostia si vypracovali len jednu strelu na bránu.V drese Kodane odohral celý duel slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro, na druhej strane bol do 76. minúty na ihrisku Lukáš Haraslín. Ten mal veľkú príležitosť už v 12. minúte, keď sa dostal za obranu, kľučkou obišiel brankára, ale tiesnený spadol a nezakončil. Kodaň trafila dvakrát brvno, svoj tlak vystupňovala v závere, no hosťom pomohol ich dánsky brankár Peter Vindahl. Pred domácou odvetou, ktorá sa bude hrať 15. augusta, si tak udržali dobrú šancu na postup.V ďalšom zápase zvíťazil Raków Čenstochová doma nad cyperským Arisom Limassol 2:0. V drese hostí odohral prvý polčas slovenský stredopoliar Július Szöke. Zdolaný tím z tohto dvojzápasu bude súper Slovana Bratislava v play off Európskej ligy v prípade, že slovenský majster vypadne s Maccabi Haifa.Klaksvík prehrával na trávniku v Tórshavne od 49. minúty, keď sa presadil Magnus Eikrem, domáci tím však vo vyrovnanom stretnutí dokázal odpovedať v 64. minúte zásluhou Árniho Frederiksberga a rovnaký hráč dokonal obrat štyri minúty pred koncom. Favorizovaný PSV Eindhoven si poradil so Sturmom Graz a v domácom stretnutí triumfoval 4:1. Dva góly holandského tímu strelil Luuk de Jong.Duel AEK Atény - Dinamo Záhreb preložili po tom, čo v metropole Grécka vypukli nepokoje medzi fanúšikmi a jedna osoba zomrela na následok bodných ranení.